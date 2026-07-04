Secretaría de Finanzas Suspenderá Atención Presencial el Lunes 6 de Julio

*Invitan a la Ciudadanía a Realizar Trámites en Línea.

Tapachula, Chiapas; 3 de Julio de 2026.- La Secretaría de Finanzas del Gobierno de Chiapas informó que el próximo lunes 6 de julio permanecerán cerradas las Delegaciones, Centros de Recaudación Local y Módulos de Cobro en todo el Estado, por lo que los servicios y trámites presenciales se reanudarán de manera normal el martes 7 de julio en sus horarios habituales.



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La dependencia exhortó a la población a tomar las previsiones necesarias para evitar contratiempos en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o en la realización de trámites administrativos, especialmente para quienes tenían programado acudir a las oficinas durante esa fecha.Como alternativa, la Secretaría recordó que diversos servicios continúan disponibles de manera digital a través de su plataforma oficial, además del chatbot «Chiapas te Escucha», que brinda orientación y apoyo a los contribuyentes, permitiendo realizar consultas sin necesidad de acudir de forma presencial.La disponibilidad de estos servicios representa un beneficio económico y social para la ciudadanía, al reducir tiempos de espera, costos de traslado y facilitar el cumplimiento de trámites desde cualquier lugar con acceso a internet, fortaleciendo además la estrategia de modernización de la administración pública estatal.Aunque el comunicado oficial no precisa las razones de la suspensión de labores, la medida coincide con el partido que disputará la Selección Mexicana el domingo 5 de julio dentro de la fase de octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026.Como ocurre tradicionalmente cuando el representativo nacional participa en encuentros de alta relevancia, se espera una intensa movilización social y un ambiente de celebración o concentración ciudadana, independientemente del resultado deportivo, lo que podría impactar la actividad laboral y administrativa al día siguiente.Sin embargo, hasta el momento, la Secretaría de Finanzas no ha confirmado que exista una relación entre ambos acontecimientos, por lo que la suspensión debe entenderse únicamente como una disposición administrativa comunicada oficialmente por la dependencia.Las autoridades reiteraron el llamado a la población para planificar con anticipación sus gestiones y aprovechar las herramientas digitales disponibles, a fin de evitar contratiempos durante el cierre temporal de las oficinas y garantizar la continuidad de los servicios a través de medios electrónicos. EL ORBE/ Ernesto L. Quinteros