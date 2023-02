Partidos Exigen Pesquisa Contra Colaboradores de Layda Sansores

* Por Videos Donde Reciben Fajos de Billetes.

Ciudad de México, 8 de febrero.-Representantes de Morena, PAN y el Grupo Plural exigieron una investigación a fondo contra los colaboradores de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, que fueron exhibidos en videos recibiendo fajos de billetes previo a la elección de 2021.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no ha visto los videos, pero argumentó que sus adversarios buscan igualar a su gobierno con actos de corrupción de sexenios pasados, algo que es «echar porquería al ventilador». Agregó que los opositores buscan encontrar actos de corrupción, pero no han podido.

El senador del Grupo Plural, Germán Martínez, indicó que los funcionarios y colaboradores cercanos a la gobernadora de Campeche son responsables de al menos una decena de delitos tipificados en el Código Penal Federal, que podrían sumar 139 años de prisión.

En el Código Penal Federal existen los siguientes delitos: por hechos de corrupción, ejercicio ilícito del servicio público, uso ilícito de atribuciones y facultades, abuso de autoridad, remuneración ilícita, concusión, ejercicio abusivo de funciones, cohecho, peculado y enriquecimiento ilícito, y por lo menos pueden tipificarse 10 delitos con penas que van de 30 años y 129 años de prisión, si acumulamos aritméticamente estas conductas, expuso.

Exhiben a Funcionarios de Sansores y Senadora Recibiendo Dinero

Dos funcionarios del actual gabinete de Layda Sansores, gobernadora de Campeche por Morena, fueron exhibidos en video mientras recibían dinero en efectivo dentro del palacio estatal de gobierno, además de la senadora morenista Rocío Abreu.

En los videos presentados en el noticiario En Punto, con Enrique Acevedo, se observa a Raúl Pozos Lanz recibiendo en un maletín al menos cuatro fajos de billetes de 500 pesos en efectivo; alrededor de un millón de pesos. De acuerdo con la información de la reportera Fátima Monterrosa, la entrega habría sido en mayo de 2021, un mes antes de las elecciones de la gubernatura de Campeche.

En ese entonces, Raúl Pozos Lanz era operador político de la candidatura de Layda Sansores y la entrega del dinero habría ocurrido durante la gubernatura interina de Carlos Miguel Aysa González en el cuarto piso del palacio de gobierno de Campeche.

Pozos Lanz renunció meses antes al PRI para sumarse al equipo de Sansores, quien le reconoció el «valor para romper con el pasado»: «Bienvenidos los que vienen a consolidar la Cuarta Transformación en Campeche».

Cuestionado por En Punto por el origen del dinero, Pozos Lanz, quien fue nombrado por Sansores como secretario de Educación de Campeche, respondió que correspondía a «gestiones» de la gente que solicitaba apoyo.

«Siempre hubieron demandas de gente que visitaba o me visitaban o que yo veía en sus comunidades», justificó.

Senadora Rocío Abreu recibe paquetes de billetes

En las imágenes se observa a la senadora Rocío Abreu recibiendo fajos de dinero en efectivo en la misma oficina donde Pozos recibió paquetes de billetes, previo al proceso electoral de 2021.

La senadora de Morena fue captada recibiendo en dos ocasiones fajos de dinero que se llevó en bolsas de papel. La legisladora renunció al PRI-Partido Verde para sumarse a Morena.

También al ser cuestionada por la reportera, la senadora Abreu negó haber recibido algún dinero, pero después aceptó que fue para realizar «gestiones» del gobierno del estado.

«¿Yo pidiendo dinero? A quién le voy a pedir dinero, discúlpeme?, expresó.

«Está usted recibiendo dinero en efectivo, fajos de dinero», se le dijo.

«No, a menos que me hayan mandado a pagar algo», respondió.

Armando Toledo Jamit, quien fue nombrado jefe de oficina de Layda Sansores, también fue captado recibiendo dinero en efectivo en la misma oficina; firmó un recibo y se llevó los fajos de billete en una bolsa de papel.

Los hechos ocurrieron antes del proceso electoral de junio de 2021, cuando Layda Sansores ganó la gubernatura. Sun