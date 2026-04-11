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Se Sumará IMSS al Sistema Universal de Salud: Zoé Robledo

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*En los Próximos Días se Emitirá in Decreto Presidencial.

El Gobierno de México anunció que en los próximos días se emitirá un decreto presidencial para la creación del Sistema Universal de Salud, con el objetivo de garantizar que cualquier persona pueda recibir atención médica en instituciones públicas, sin importar su derechohabiencia.
Durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en Palacio Nacional, se presentó la estrategia que permitirá avanzar hacia este nuevo modelo de atención, el cual busca brindar servicios oportunos y de calidad a toda la población.
En el acto estuvo presente el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, quien informó sobre avances en infraestructura hospitalaria como parte del fortalecimiento del sistema público de salud y detalló que se han concluido alrededor de 80 hospitales que quedaron inconclusos en administraciones anteriores, y que 10 unidades médicas adicionales están próximas a ser entregadas.

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