Congruencia y vocación marcan el camino del Derecho: Yamil Melgar.

*- Felicita a graduados de la segunda generación de la Licenciatura en Derecho de la UNACH en Tapachula.

*- Reconoció el Esfuerzo, la Disciplina y la Perseverancia de las y los Egresados.

Tapachula, Chiapas; 10 de abril de 2026.- Se llevó a cabo la graduación de la segunda generación de la Licenciatura en Derecho de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH), en un acto que reconoció el esfuerzo, la disciplina y la perseverancia de las y los egresados.

En representación del rector de la UNACH, Dr. Oswaldo Chacón Rojas, asistió el Dr. Juan Enrique Quintana; así como el Dr. Jorge Tadeo González Estrada, encargado de la Dirección de la Escuela de Ciencias Jurídicas de la Frontera Sur; el Dr. Mario Humberto Hernández Gómez, padrino de generación; y la Mtra. Sofía Esmeralda Patiño López, encargada de la Secretaría Académica.



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Durante el evento, el presidente municipal, Yamil Melgar, felicitó a las y los graduados y les deseó éxito en esta nueva etapa, exhortándolos a ser congruentes entre lo que dicen y lo que hacen, y a encontrar en su vocación una forma de servir a la sociedad.Asimismo, en un ambiente cercano y de celebración, el alcalde compartió un momento de convivencia con los egresados, destacando la alegría de este logro que marca el inicio de una nueva etapa de retos y oportunidades.Las y los egresados están llamados a transformar su entorno con integridad, compromiso y vocación de servicio, contribuyendo a una sociedad más justa para Tapachula, Chiapas y México. Boletín Oficial