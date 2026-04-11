Impulsan a Artistas de Tapachula con Becas Culturales

*Se les Imparte También Cursos.

Tapachula Chiapas 10 de abril de 2026.- Con el propósito de convertir el talento local en proyectos profesionales con financiamiento, el Ayuntamiento de Tapachula, a través de la Secretaría de Educación y Cultura Municipal, fortalece la capacitación dirigida a creadores interesados en acceder a convocatorias estatales y nacionales.

La titular de la dependencia, Mey Lyn Wong Vázquez, informó que esta estrategia se alinea con los planes de desarrollo impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum y el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, priorizando que la información sobre estímulos artísticos llegue a todos los sectores, incluidos pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.



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Uno de los principales obstáculos detectados es la falta de conocimientos técnicos para estructurar proyectos. Esta situación ha limitado que muchos jóvenes accedan a apoyos que resultan fundamentales para cubrir gastos de producción, como vestuario o grabación musical, cuyos costos pueden iniciar desde los 15 mil pesos por tema.Para atender esta problemática, se han implementado talleres en el Centro Cultural del Soconusco, donde especialistas brindan asesoría en la elaboración de expedientes.Gracias a este acompañamiento, creadores locales han logrado integrarse con éxito al Programa de Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico (PECDA).Este programa contempla diversas categorías para participantes a partir de los 17 años en disciplinas como danza, literatura, música, teatro y medios audiovisuales.Los apoyos económicos alcanzan los 30 mil pesos en la categoría de Nuevas Creaciones, 50 mil para Creación Joven y Colectivos Independientes, y hasta 65 mil pesos para Creadores con Trayectoria.Los resultados comienzan a reflejarse, el año pasado, dos agrupaciones de Tapachula obtuvieron estos estímulos tras completar el proceso.Además, se anunció que este fin de semana se presentará uno de los beneficiarios, como muestra del impacto de estos apoyos en el desarrollo artístico local.Finalmente, la funcionaria reiteró la invitación a la comunidad creativa para acercarse a la Secretaría y participar en convocatorias vigentes como el PECDA y el PROFEST, destacando que el respaldo institucional es clave para proyectar el talento de Tapachula a nuevos escenarios. EL ORBE/Nelson Bautista