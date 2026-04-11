Presidente del Colegio de Abogados Encabeza Coordinación Institucional con el Ayuntamiento de Tapachula

Tapachula, Chiapas 10 de Abril del 2026.- El presidente del Colegio de Abogados de Tapachula A.C., Barra Mexicana, Lic. Martín Benedicto Escobar Cárdenas, encabezó un encuentro de trabajo con autoridades municipales, donde reafirmó el compromiso del gremio jurídico de mantener una coordinación permanente con los distintos niveles de gobierno en favor de la sociedad.

Durante la reunión con el presidente municipal, Yamil Melgar Bravo, Escobar Cárdenas subrayó la importancia del diálogo institucional como base para fortalecer el estado de derecho y atender de manera eficaz las necesidades ciudadanas. En este marco, acompañado por el Consejo Directivo, el decano asociado y prestigioso abogado de la región Alberto Gutiérrez Vilches hizo entrega de un reconocimiento al edil por su atención a las demandas sociales, además de extenderle una felicitación con motivo de su cumpleaños.

El líder del Colegio destacó que existen amplias coincidencias con la administración municipal en temas clave como el marco jurídico de la gestión pública, la participación ciudadana, la descentralización administrativa y la mejora de los servicios públicos. Señaló que estos puntos en común permiten construir agendas de trabajo sólidas en beneficio de la población.

Asimismo, enfatizó que la autoridad municipal representa el primer contacto institucional ante las problemáticas sociales, por lo que la colaboración con el gremio de abogados resulta fundamental para fortalecer la atención y solución de conflictos en colonias y comunidades.

Finalmente, Martín Benedicto Escobar Cárdenas reiteró que su gestión al frente del Colegio está enfocada en elevar la preparación profesional de sus agremiados, promover la ética y adaptarse a los nuevos retos del ejercicio jurídico, incluyendo la incorporación de la inteligencia artificial y el análisis de las transformaciones en el sistema judicial, siempre con una visión de servicio y compromiso social. EL ORBE/ Mesa de Redacción.