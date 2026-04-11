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Oculistas Advierten Riesgos a la Salud por Uso de Lentes Piratas

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*Provocan Daños Irreversibles a la Vista.

Tapachula Chiapas 10 de abril de 2026.- Ante el aumento de temperaturas y los dias del periodo vacacional, especialistas en salud visual emitieron una advertencia sobre los riesgos de adquirir anteojos con vendedores ambulantes o mediante servicios sin certificación profesional.
El licenciado en Optometría, Walter Orozco, señaló que la exposición prolongada al sol sin protección adecuada puede ocasionar afectaciones severas en los ojos, más allá de molestias temporales.

El especialista alertó sobre la creciente presencia de vendedores sin formación profesional que ofrecen lentes a domicilio, sin contar con los conocimientos necesarios para detectar problemas visuales ni garantizar la calidad de los materiales.
Un lente mal graduado o fabricado con insumos no oftálmicos puede provocar desde dolores de cabeza intensos hasta enfermedades crónicas, explicó.
Entre las principales afectaciones derivadas del uso de lentes de procedencia dudosa destacan, migrañas persistentes que se agravan con el tiempo, alteraciones como ambliopía y queratocono, que comprometen la estructura ocular, desprendimiento de retina en casos severos
Respecto a la protección durante esta temporada vacacional, recomendó el uso de lentes oscuros polarizados para reducir el impacto de la radiación solar. En personas con graduación, sugirió optar por materiales fotosensibles y tratamientos antirreflejantes de calidad.
También expresó preocupación por el uso constante de dispositivos electrónicos, especialmente en menores de edad.
Indicó que la exposición prolongada a la luz azul-violeta puede generar daños acumulativos, por lo que el uso de filtros especializados resulta fundamental.
Finalmente, hizo un llamado a la población para acudir únicamente a establecimientos formales y verificar que la atención sea brindada por profesionales certificados.
Es importante asegurarse de que quien realiza la valoración cuente con título y cédula. De lo contrario, se corre el riesgo de afectar la salud visual sin que exista responsabilidad posterior, concluyó. EL ORBE/Nelson Bautista

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