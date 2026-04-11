Impulsan Juguetes Tradicionales Como Alternativa Previo al Día de Niño

*Se Busca Reducir la Influencia de Contenidos Violentos.

Tapachula Chiapas 10 de abril de 2026.- Ante la cercanía del Día del Niño, comerciantes y padres de familia en Tapachula han impulsado una iniciativa para promover el uso de juguetes tradicionales, con el propósito de reducir la influencia de contenidos violentos y el uso excesivo de dispositivos electrónicos entre la niñez.

La iniciativa, respaldada por el sector comercial y la sociedad civil, busca recuperar prácticas lúdicas que fomenten la convivencia familiar y el desarrollo integral de los menores.



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En este contexto, Gabriela Gutiérrez, representante de Distribuidora Zera empresa con dos décadas de presencia en el mercado local, explicó que la oferta de esta temporada se enfoca en productos que estimulan la creatividad, la coordinación y el aprendizaje.Estamos priorizando juguetes tradicionales porque representan opciones saludables para los niños. La intención es dejar de lado aquellos que incitan a la violencia, señaló.Entre los artículos más demandados destacan la lotería, serpientes y escaleras, baleros, trompos, carritos de madera y el tradicional resorte.De acuerdo con los comerciantes, estos juegos, además de ser accesibles, contribuyen al desarrollo de habilidades cognitivas y motrices.Por su parte, padres de familia coinciden en la importancia de retomar estas prácticas.José Antonio La Parra Hernández consideró que el desplazamiento de los juegos tradicionales está relacionado con el avance de la tecnología y las redes sociales, lo que ha impactado en la formación de los menores.Afirmó que los regalos del Día del Niño deben tener un valor formativo, alejados de contenidos violentos, y subrayó la necesidad de fortalecer actividades que refuercen la identidad cultural y promuevan el aprendizaje cotidiano.En el ámbito económico, comerciantes del centro de la ciudad, particularmente de la 4.ª Avenida Norte, reportan una baja en ventas de hasta 60 por ciento, atribuida al periodo vacacional y la suspensión de clases. No obstante, mantienen expectativas de recuperación conforme se acerque el 30 de abril.Con horarios de atención de 8:30 a 20:00 horas, los locatarios confían en que la demanda aumente en los próximos días, favoreciendo tanto a los negocios locales como a las familias interesadas en adquirir opciones recreativas con valor educativo. EL ORBE/Nelson Bautista