jueves, abril 23, 2026
spot_img
InicioSección PoliticaNacionalCNTE Perfila Huelga Nacional en Pleno Mundial 2026
Nacional

CNTE Perfila Huelga Nacional en Pleno Mundial 2026

0
14

*Lo Definirán en su Próxima Asamblea Nacional.

Ciudad de México, 22 de Abril.- En medio del contexto internacional por el Mundial y con la mira en visibilizar su protesta a nivel global, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) perfila la reanudación de la huelga nacional, una decisión que será definida en su próxima Asamblea Nacional Representativa.
«Tenemos más de un año que la Presidenta de la República no ha recibido a la Comisión Nacional Única de Negociación… ni siquiera nos han planteado una propuesta concreta», afirmó Elvira Vélez Morales, secretaria general de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), al advertir que el próximo 25 de abril se realizará la Asamblea Nacional Representativa donde se acordará la fecha para reactivar el paro que fue suspendido en junio de 2025.
La dirigente sostuvo que la protesta busca también aprovechar el escaparate internacional del Mundial para evidenciar las demandas del magisterio, entre ellas la abrogación de la Ley del ISSSTE y cambios en el sistema de pensiones.
Vélez Morales lanzó críticas directas a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien acusó de incumplir promesas de campaña y de mantener una política similar a gobiernos anteriores.
«Dice que no hay dinero, pero nosotros decimos que sí está, en las Afores que se enriquecen con el dinero de los trabajadores», señaló.
También cuestionó que la mandataria dialogue con sectores empresariales y financieros, pero no con el magisterio disidente. «Se reúne con banqueros, pero no con los maestros», reprochó.
La Ceteg informó que como parte de la estrategia previa a la posible huelga nacional, realiza brigadeos informativos en distintas regiones de Guerrero y asambleas para reorganizar a su base y fortalecer la participación.
En paralelo, el movimiento avanza en su proceso interno rumbo al relevo sindical en la Sección 14, con la integración de un comité electoral y la definición de una planilla que, aseguran, buscará una representación independiente de partidos políticos.
Finalmente, la organización llamó a docentes a informar a padres de familia y sumarse de forma activa a la eventual huelga, al considerar que la movilización es clave para presionar cambios en materia laboral, educativa y de seguridad social. Sun

CNTE Perfila Huelga Nacional en Pleno Mundial 2026
Artículo anterior
Desmantelan Red de Huachicol con Operación en Hidalgo y Edomex
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Conferencia de prensa matutina en vivo. Jueves 23 de abril 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Hotel Cabildo’s Hospeda a Selectivo de Simojovel

Al Instante staff - 0
El Hotel Cabildo’s recibe al selectivo matutino de la Escuela Preparatoria de Simojovel, que participa del 22 al 24 de abril en el estatal...
Leer más

Eduardo Ramírez refuerza apoyo a la juventud con programa Bicis que Transforman

Al Instante staff - 0
Durante la entrega de apoyos del programa Bicis que Transforman a estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 64, ubicada en la colonia Plan de...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV