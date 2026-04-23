Desmantelan Red de Huachicol con Operación en Hidalgo y Edomex

Ciudad de México, 22 de Abril.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que identificaron y desmantelaron una de las más importantes redes de contrabando de huachicol fiscal que operaba mediante empresas fachada, documentación falsa y simulación de operaciones comerciales para introducir combustible ilegal al país.

En conferencia de prensa, el funcionario señaló que esta célula delincuencial se dedicaba al robo de gas LP en los municipios de Jiquipilco, Polotitlán, Tepeji del Río, Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Cuautitlán Izcalli.

Agregó que tenían una capacidad de extracción estimada de hasta un millón y medio de litros de hidrocarburo por semana en la región.

El titular de la SSPC destacó que esta red operaba con un esquema integral que incluía extracción ilegal, traslado, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos.

Además, estaba apoyada por empresas fachada, prestanombres y mecanismos financieros para ocultar recursos ilícitos, utilizaban pipas, tractocamiones y buques para el traslado del combustible.

El funcionario indicó que luego de siete meses de inteligencia y seguimiento, el Gabinete de Seguridad ejecutó un operativo con 20 órdenes de cateo y en 10 de los inmuebles se vendía combustible robado.

«De estos 20 inmuebles asegurados, 10 son gaseras que vendían el hidrocarburo robado… Se clausuró una toma clandestina vinculada a esta operación donde se sustraía el gas LP. Este grupo operaba mediante un esquema integral que abarcaba desde la extracción ilegal hasta la comercialización de hidrocarburo.

«La sustracción se realizaba principalmente a través de la toma clandestina asegurada, ubicada estratégicamente en zonas cercanas a sus áreas de operación, lo que facilitaba el acceso y la movilidad. El combustible era trasladado a predios y puntos de almacenamiento previamente identificados donde se concentraban en contenedores y autotanques para su posterior distribución», precisó el secretario.

Comentó que también fueron detenidas siete personas, entre ellos el líder identificado como Mauricio «N», operador logístico, y financiero, encargado de coordinar el envío de hidrocarburos robados, Jorge «N», dueño y administrador de varias gaseras que usaba las empresas para lavar dinero y vender el combustible robado y fungió como vínculo con líderes regionales; Joaquín Arturo «N», mando logístico, operador financiero, empresario y abogado del grupo.

Así como Julio César «N», quien enviaba sus propias pipas a los puntos de sustracción y organizaba la extracción inicial de hidrocarburo, Lorenzo Javier «N» dueño de otra gasera, encargado de facturar el combustible robado para darle apariencia legal.

El funcionario explicó que esta operación logística era coordinada por diversos operadores, quienes coordinaban rutas, controlaban el transporte y mantenían comunicación constante para evadir acciones de la autoridad.

Posteriormente, el hidrocarburo robado era introducido al mercado a través de una red de empresas gaseras y centros de carburación que funcionaban como fachada, permitiendo su venta al público y el blanqueo de los recursos obtenidos.

Para sostener este esquema, la estructura contaba con operadores financieros y factureros, encargados de simular operaciones comerciales, y dar apariencia de legalidad a las transacciones. Sun