sábado, abril 18, 2026
spot_img
InicioAl InstanteForo Estudiantil del IMCP Chiapas Reúne a Jóvenes Universitarios
Al InstanteSociales

Foro Estudiantil del IMCP Chiapas Reúne a Jóvenes Universitarios

0
28

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos Chiapas realizó con éxito el Foro Estudiantil, donde participaron cerca de un centenar de universitarios en una jornada enfocada al aprendizaje y la actualización profesional.
El evento fue inaugurado por el presidente del Colegio, C.P.C. Ernesto Cárdenas, quien dio la bienvenida a estudiantes, agremiados y ponentes, destacando la importancia de fortalecer la preparación académica de las nuevas generaciones.
Durante el foro se contó con la participación de los especialistas Arturo Ramírez, Samuel González, Sandra Ponce, Jesús Domínguez, Marlene Cal y Mayor, y Magda Lara, quienes abordaron temas relacionados con la práctica empresarial, así como el uso de herramientas tecnológicas en la contaduría.

Éxito en el Foro Estudiantil.
Artículo anterior
Llega Sheinbaum a Barcelona Para Participar en Cumbre Progresista
Artículo siguiente
Chris Evans y Robert Downey Jr. se Reencuentran y Desatan la Euforia
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

El INM realiza operativo nocturno. En la colonia 5 de febrero de Tapachula, Chiapas.

Al Instante staff - 0
Leer más

Legalidad y respeto a las mujeres: Yamil Melgar

Al Instante staff - 0
Tapachula, Chiapas; 17 de abril de 2026.- Ante los hechos recientes en los que se menciona a Paul Muñoz, secretario del Bienestar, reitero que...
Leer más

Aprehenden a Paul Muñoz por violencia de género. El Juez dictó Prisión Preventiva Justificada

Al Instante staff - 0
Aprehenden a Paul Muñoz por violencia de género. El Juez dictó Prisión Preventiva Justificada
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV