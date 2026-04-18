Foro Estudiantil del IMCP Chiapas Reúne a Jóvenes Universitarios

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos Chiapas realizó con éxito el Foro Estudiantil, donde participaron cerca de un centenar de universitarios en una jornada enfocada al aprendizaje y la actualización profesional.

El evento fue inaugurado por el presidente del Colegio, C.P.C. Ernesto Cárdenas, quien dio la bienvenida a estudiantes, agremiados y ponentes, destacando la importancia de fortalecer la preparación académica de las nuevas generaciones.

Durante el foro se contó con la participación de los especialistas Arturo Ramírez, Samuel González, Sandra Ponce, Jesús Domínguez, Marlene Cal y Mayor, y Magda Lara, quienes abordaron temas relacionados con la práctica empresarial, así como el uso de herramientas tecnológicas en la contaduría.

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