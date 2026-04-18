Chris Evans y Robert Downey Jr. se Reencuentran y Desatan la Euforia

En la primera película de «Avengers» nos quedó claro que siempre que la Tierra se encontrara en riesgo, los héroes más poderosos volverían para salvarla, y ahora que un nuevo peligro se acerca esta promesa está a punto de cumplirse. «Avengers: Doomsday» la nueva cinta de la franquicia llegará a los cines en diciembre próximo; sin embargo, nuevos detalles salieron a la luz.

El escenario fue la CinemaCon, hasta donde llegaron Robert Downey Jr. y Chris Evans para, junto con los invitados, ser testigos del tráiler oficial. El primero en llegar al lugar fue el villano de la historia. Con un traje verde, sus característicos lentes negros y una sonrisa, Downey Jr. entró al salón del Caesars Palace de Las Vegas, desatando la euforia de los presentes. “Lo que quiero hacer es revelar unos 30 mil spoilers ahora mismo”, bromeó con el público antes de confirmar su regreso a la franquicia, ahora como el temible Victor Von Doom.

Minutos más tarde arribó Evans. Entre ovaciones y gritos, el intérprete del Capitán América subió a la tarima y reveló a los asistentes la razón por la que decidió volver a la franquicia: “Dije que sólo volvería si había una razón y la hay, estos héroes necesitan a Steve Rogers”, dijo, según declaraciones de «Variety».

Una vez que ambos actores (aquellos que una vez defendieron al mundo) estuvieron juntos en el escenario, las memorias volvieron a los fans; sin embargo, Evans les recordó que las cosas ahora serán diferentes. “Robert me agrada, me agrada… pero este tipo, este tipo no me gusta”, agregó, causando las risas del público. SUN