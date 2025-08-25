Aprehenden a policías municipales por presunta desaparición forzada y tentativa de homicidio: FGE

– Por hechos ocurridos en el municipio de Huehuetán

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron orden de aprehensión en contra de Ramón “N” y David “N”, como presuntos responsables de los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio en grado de tentativa; el primer ilícito en agravio de un hombre y el segundo en agravio de una mujer, por hechos ocurridos en el municipio de Huehuetán, el 18 de agosto del presente año.

De acuerdo con los hechos, las víctimas fueron privadas ilegalmente de su libertad por personas armadas en complicidad de los indiciados, quienes fungían como elementos de la Policía Municipal de Huehuetán.

Al tratar de huir, realizaron detonaciones de armas de fuego en contra de una de las víctimas, la cual resultó lesionada; en tanto, el hombre fue liberado horas después.

Los indiciados fueron puestos a disposición del Distrito Judicial de Huixtla, para que defina su situación jurídica.

