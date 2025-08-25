martes, agosto 26, 2025
spot_img
InicioAl InstanteAprehenden a policías municipales por presunta desaparición forzada y tentativa de homicidio:...
Al Instante

Aprehenden a policías municipales por presunta desaparición forzada y tentativa de homicidio: FGE

0
57

– Por hechos ocurridos en el municipio de Huehuetán

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo ejecutaron orden de aprehensión en contra de Ramón “N” y David “N”, como presuntos responsables de los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio en grado de tentativa; el primer ilícito en agravio de un hombre y el segundo en agravio de una mujer, por hechos ocurridos en el municipio de Huehuetán, el 18 de agosto del presente año.

De acuerdo con los hechos, las víctimas fueron privadas ilegalmente de su libertad por personas armadas en complicidad de los indiciados, quienes fungían como elementos de la Policía Municipal de Huehuetán.

Al tratar de huir, realizaron detonaciones de armas de fuego en contra de una de las víctimas, la cual resultó lesionada; en tanto, el hombre fue liberado horas después.

Los indiciados fueron puestos a disposición del Distrito Judicial de Huixtla, para que defina su situación jurídica.

La Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de continuar garantizando la seguridad y la paz del estado de Chiapas, y sin importar quién o quiénes cometan los delitos, enfrentarán a la justicia con Cero Corrupción y Cero Impunidad.

Artículo anterior
¿Cuándo se empiezan a vender los tickets para el Mundial 2026?
Artículo siguiente
Últimos días de la feria San Agustín #ElOrbeDron
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Últimos días de la feria San Agustín #ElOrbeDron

Al Instante staff - 0
Últimos días de la feria San Agustín #ElOrbeDron
Leer más

SSP imparte con servidores públicos de Berriozábal acciones para concientizar, sensibilizar y prevenir la violencia política en razón de género

Al Instante staff - 0
Con el compromiso de concientizar, sensibilizar, prevenir y fomentar la denuncia, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza el doctor y piloto...
Leer más

Continúan las afectaciones a las líneas de Telmex en Tapachula a causa de actos de vandalismo.

Al Instante staff - 0
Jorge Alfredo Gálvez Sánchez, empresario del primer cuadro de la ciudad, señaló que las pérdidas económicas son considerables, ya que en esta zona numerosos...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV