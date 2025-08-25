lunes, agosto 25, 2025
SSP imparte con servidores públicos de Berriozábal acciones para concientizar, sensibilizar y prevenir la violencia política en razón de género

Con el compromiso de concientizar, sensibilizar, prevenir y fomentar la denuncia, la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) que encabeza el doctor y piloto aviador, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, a través de la Unidad de Prevención del Delito y Política Criminal a cargo del comisario, Ever Salazar Ruiz, se impartió el tema “Violencia política en razón de género” a servidores públicos del Ayuntamiento de Berriozábal.

En este sentido, personal de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, puso en marcha actividades en las que se incluyó un sketch y una plática preventiva con el objetivo de dotar a las y los presentes de herramientas informativas que permitan a las personas identificar y reconocer la violencia política en razón de género, como una violación de derechos humanos, para prevenirla, atenderla y erradicarla.


La violencia política en razón de género comprende todas aquellas acciones que afectan desproporcionadamente a las mujeres en el ámbito político, incluyendo violencia física, psicológica, simbólica, sexual, patrimonial y económica. Esta violencia se manifiesta a través de agresiones que descalifican a las mujeres y cuestionan su capacidad para ejercer cargos públicos

Dando puntual cumplimiento a la instrucción del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la SSP busca prevenir este tipo de conductas con la finalidad de que se cumplan las leyes, normas y reglamentos que dignifique y empoderen el trabajo de las mujeres.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda el compromiso con la sociedad de continuar impulsando entre la ciudadanía las garantías a las mujeres de una participación igualitaria en la vida pública.

