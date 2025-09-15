lunes, septiembre 15, 2025
Las Fiscalías de Chiapas y del Estado de México reaprehenden a presunto responsable de violación y abuso sexual

– Por hechos ocurridos en 2012, en Tapachula

La Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, en convenio de colaboración con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ejecutaron una orden de reaprehensión en contra de Alequín “N” como presunto responsable de violación agravada y abuso sexual, cometido en agravio de dos personas del sexo femenino, por hechos ocurridos en la ciudad de Tapachula de Córdova y Ordóñez, en el año 2012.

El presunto agresor fue trasladado al estado de Chiapas y puesto a disposición del Distrito Judicial de Tapachula, quien definirá su situación legal.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes, esclareciendo todos hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

