FGE, Defensa y SSP detienen a implicado en delito cometido en El Salvador

– En el ejido Cuauhtémoc del municipio de Suchiate

En el marco del operativo «Migrante Seguro», que se efectúa en coordinación con el Ejército Mexicano, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Inmigrantes, y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, detuvieron a Carlos “N”, originario de El Salvador.

El imputado fue detenido en el ejido Cuauhtémoc del municipio de Suchiate durante operativos preventivos realizados junto con la Policía Municipal, Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración.

Tras el intercambio de información con el Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador, se determinó que Carlos «N» es integrante de la Pandilla Barrio 18 y ostenta antecedentes de detenciones por los delitos de posesión y tenencia de drogas, así como agrupaciones ilícitas.

El indiciado fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional para que defina su situación legal, y puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, para que dicha dependencia conforme a sus atribuciones, efectúe su deportación controlada y sea entregado a las autoridades de El Salvador.

La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar Cero Impunidad.