viernes, marzo 27, 2026
spot_img
InicioAl InstanteFGE, Defensa y SSP detienen a implicado en delito cometido en El...
Al Instante

FGE, Defensa y SSP detienen a implicado en delito cometido en El Salvador

0
4

– En el ejido Cuauhtémoc del municipio de Suchiate

En el marco del operativo «Migrante Seguro», que se efectúa en coordinación con el Ejército Mexicano, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Inmigrantes, y la Secretaría de Seguridad del Pueblo, detuvieron a Carlos “N”, originario de El Salvador.

El imputado fue detenido en el ejido Cuauhtémoc del municipio de Suchiate durante operativos preventivos realizados junto con la Policía Municipal, Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración.

Tras el intercambio de información con el Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador, se determinó que Carlos «N» es integrante de la Pandilla Barrio 18 y ostenta antecedentes de detenciones por los delitos de posesión y tenencia de drogas, así como agrupaciones ilícitas.

El indiciado fue puesto a disposición del órgano jurisdiccional para que defina su situación legal, y puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, para que dicha dependencia conforme a sus atribuciones, efectúe su deportación controlada y sea entregado a las autoridades de El Salvador.

La Fiscalía General del Estado refrenda su firme compromiso con las y los chiapanecos para garantizar Cero Impunidad.

Artículo anterior
Dicta Poder Judicial 75 años de prisión a responsable del delito de Pederastia Agravada
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

Dicta Poder Judicial 75 años de prisión a responsable del delito de Pederastia Agravada

Al Instante staff - 0
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en apego a su compromiso de garantizar el acceso a la justicia y la protección integral de...
Leer más

Conferencia de prensa matutina en vivo. Viernes 27 de marzo 2026 | Presidenta Claudia Sheinbaum

Al Instante staff - 0
Te invitamos a seguir la transmisión en vivo de la conferencia matutina: #MañaneradelPueblo, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta Constitucional de los...
Leer más

Mathias Celebra sus 3 Añitos

Al Instante staff - 0
El pequeño Mathias Emanuel Ruiz Beltrán, celebró su tercer aniversario de vida con una emotiva reunión familiar, organizada por sus padres, Antonio Ruiz y...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV