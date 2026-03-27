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Dicta Poder Judicial 75 años de prisión a responsable del delito de Pederastia Agravada

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El Poder Judicial del Estado de Chiapas, en apego a su compromiso de garantizar el acceso a la justicia y la protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, dictó, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, una sentencia condenatoria a Mariano “N”, por el delito de Pederastia Agravada, cometido en contra de una adolescente con identidad reservada.

Tras los hechos ocurridos en el municipio de Benemérito de las Américas, Chiapas, y una vez realizado el desahogo probatorio en audiencias de juicio oral, se logró acreditar la responsabilidad penal del hoy sentenciado. En consecuencia, la persona juzgadora del Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial de Ocosingo resolvió imponer a Mariano “N” una pena de 75 años de prisión.

Con esta resolución, el Poder Judicial del Estado, que preside el magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, refrenda su compromiso con una impartición de justicia humanista, en la que se prioriza el interés superior de niñas, niños y adolescentes, asegurando que toda conducta que vulnere sus derechos sea sancionada conforme a la ley y sin impunidad.

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