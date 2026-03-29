Eduardo Ramírez supervisa limpieza del Cañón del Sumidero en el marco del Operativo Semana Santa Segura

En el marco del Operativo Semana Santa Segura 2026, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar supervisó las labores de limpieza en el Cañón del Sumidero, donde destacó que su administración mantiene un trabajo coordinado y permanente para conservar este espacio natural y garantizar la navegación. Luego de invitar a visitantes nacionales y extranjeros a disfrutar este destino y a cuidar el entorno, informó que se desplegó un operativo con personal de seguridad, protección civil, salud y otras instancias, así como vehículos y embarcaciones para brindar atención y auxilio a quienes visiten Chiapas.

Posteriormente, Ramírez Aguilar encabezó el banderazo de inicio de la Nascar México Series 2026: Chiapas Extraordinario por Naturaleza 200, realizada en el Súper Óvalo Chiapas, en el municipio de Berriozábal. En este sentido, resaltó que Chiapas es un estado seguro y con condiciones para albergar eventos deportivos de nivel internacional, que promueven la convivencia social y fortalecen la economía y el turismo.