lunes, abril 6, 2026
spot_img
InicioAl InstanteClausuran Negocios en el Centro de Tapachula por Riesgos Sanitarios y Presuntas...
Al Instante

Clausuran Negocios en el Centro de Tapachula por Riesgos Sanitarios y Presuntas Irregularidades

0
64

• La zona de “los portales” sigue bajo tensión por conflictos y alta presencia de migrantes.

Tapachula, Chiapas, 6 de abril de 2026.- Autoridades de la Secretaría de Salud del Estado, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, colocaron sellos de suspensión de trabajos y servicios en diversos establecimientos ubicados en el centro de la ciudad.

De acuerdo con información oficial, estas clausuras derivan de una verificación realizada el pasado 27 de marzo del presente año, en la que se detectaron irregularidades que motivaron la acción sanitaria.

Cabe recordar que, en fechas recientes, el área conocida como “Los Portales”, frente al parque central Miguel Hidalgo, ha sido escenario de constantes confrontaciones entre migrantes de diversas nacionalidades.

Según denuncias de otros comerciantes, en estos negocios presuntamente se realizaba la venta de bebidas alcohólicas a distintas horas del día, incluyendo durante la noche.

Mientras tanto, la concentración de migrantes en la zona continúa, debido a la constante llegada de personas a esta ciudad fronteriza, tras haber sido deportadas desde Estados Unidos, lo que ha generado diversas problemáticas en este sector del centro de Tapachula. EL ORBE/ Mesa de Redacción.

Artículo anterior
EN EL SEXENIO SE DESTINARÁN 350 MIL MDP EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Artículo siguiente
¿Qué tener en cuenta antes de comprar unas zapatillas nuevas?
RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

EL ORBE AL MOMENTO:

EN EL SEXENIO SE DESTINARÁN 350 MIL MDP EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Al Instante staff - 0
Comunicado 145/2026 EN EL SEXENIO SE DESTINARÁN 350 MIL MDP EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA; EN 7 AÑOS DE TRANSFORMACIÓN SE INVIRTIÓ MÁS QUE EN 18 AÑOS...
Leer más

Asoleándose al son de la Marimba

Al Instante staff - 0
Desde el siglo XIX. En las costas chiapanecas en la región de Soconusco existe un poblado llamado San Benito, que forma parte de Tapachula,...
Leer más

Representación de la Crucifixión de Cristo Reúne a Cientos en Unión Juárez

Al Instante staff - 0
Durante este fin de semana, en el marco de la Semana Santa, Unión Juárez vivió una de los días más importantes, llevándose a cabo...
Leer más
Cargar más

MAS Popular

Cargar más

CARTONES

AL INSTANTE

ARCHIVO

Periodico EL ORBE

EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV. AV. CHIAPAS, MZ M ALTOS 2 FRACC. INSURGENTES TAPACHULA CHIAPAS. TELEFONOS . 6262241, 6262131

Nuestra Redes Sociales:

© EDITORA ZAMORA CRUZ SA DE CV