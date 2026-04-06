Clausuran Negocios en el Centro de Tapachula por Riesgos Sanitarios y Presuntas Irregularidades

• La zona de “los portales” sigue bajo tensión por conflictos y alta presencia de migrantes.

Tapachula, Chiapas, 6 de abril de 2026.- Autoridades de la Secretaría de Salud del Estado, a través de la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios, colocaron sellos de suspensión de trabajos y servicios en diversos establecimientos ubicados en el centro de la ciudad.

De acuerdo con información oficial, estas clausuras derivan de una verificación realizada el pasado 27 de marzo del presente año, en la que se detectaron irregularidades que motivaron la acción sanitaria.

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Cabe recordar que, en fechas recientes, el área conocida como “Los Portales”, frente al parque central Miguel Hidalgo, ha sido escenario de constantes confrontaciones entre migrantes de diversas nacionalidades.

Según denuncias de otros comerciantes, en estos negocios presuntamente se realizaba la venta de bebidas alcohólicas a distintas horas del día, incluyendo durante la noche.

Mientras tanto, la concentración de migrantes en la zona continúa, debido a la constante llegada de personas a esta ciudad fronteriza, tras haber sido deportadas desde Estados Unidos, lo que ha generado diversas problemáticas en este sector del centro de Tapachula. EL ORBE/ Mesa de Redacción.