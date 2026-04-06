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Se actualiza conducta de legítima defensa de Petrona “N”: Fiscal General

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– Por hechos ocurridos en el municipio de Tenejapa, el 4 de abril

Luego de que se instruyera realizar los actos de investigación con perspectiva de género tras el hallazgo sin vida de quien respondiera al nombre de Alonso “N”, en el municipio de Tenejapa, el Fiscal General del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, mencionó que después de realizadas las investigaciones, se determinó por la representación social, la actualización de la conducta de legítima defensa de la imputada Petrona “N”; por lo que en las próximas horas, se ordenará su inmediata libertad.

Tras analizar el contexto y de acuerdo con los dictámenes médicos realizados, la presunta responsable presenta lesiones en su anatomía y problemas psicológicos ya que vivía en situación de violencia.

Por lo anterior, la representación social se dio a la tarea de analizar todos los datos de prueba con perspectiva de género, lográndose establecer que la hoy imputada estaba siendo agredida y que se encontraba ante un peligro real e inminente de perder la vida.

Asimismo, se logró acreditar que la reacción fue proporcional a la agresión que estaba sufriendo; además que no existió provocación previa por parte de la indiciada hacia su agresor.

Cabe mencionar que un equipo interinstitucional y multidisciplinario la acompañará y le brindará apoyo médico y psicológico.

Llaven Abarca mencionó que en este caso, la Fiscalía General del Estado sienta un precedente muy importante, en materia de procuración de justicia al llevar a cabo una investigación con perspectiva de género.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de velar por los derechos humanos de las niñas, adolescentes y de las mujeres, esclareciendo todos los hechos que le sean denunciados, garantizando Cero Impunidad.

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