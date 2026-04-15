𝗩𝗶𝗼𝗹𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗶𝗿𝗿𝘂𝗺𝗽𝗲 𝗲𝗻 𝗯𝗮𝗿 𝗱𝗲 𝗧𝗮𝗽𝗮𝗰𝗵𝘂𝗹𝗮; 𝗺𝘂𝗷𝗲𝗿 𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝗮 𝗵𝗲𝗿𝗶𝗱𝗮 𝘆 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗿𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝘆𝗮 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗻

𝘜𝘯𝘢 𝘮𝘶𝘫𝘦𝘳 𝘧𝘶𝘦 𝘭𝘦𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘥𝘢 𝘱𝘰𝘳 𝘢𝘳𝘮𝘢 𝘥𝘦 𝘧𝘶𝘦𝘨𝘰 𝘥𝘶𝘳𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘥𝘳𝘶𝘨𝘢𝘥𝘢 𝘦𝘯 𝘶𝘯 𝘦𝘴𝘵𝘢𝘣𝘭𝘦𝘤𝘪𝘮𝘪𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘭𝘰𝘯𝘪𝘢 𝘚𝘢𝘯 𝘚𝘦𝘣𝘢𝘴𝘵𝘪á𝘯; 𝘴𝘶 𝘦𝘴𝘵𝘢𝘥𝘰 𝘥𝘦 𝘴𝘢𝘭𝘶𝘥 𝘦𝘴 𝘳𝘦𝘴𝘦𝘳𝘷𝘢𝘥𝘰 𝘺 𝘯𝘰 𝘩𝘢𝘺 𝘥𝘦𝘵𝘦𝘯𝘪𝘥𝘰𝘴 𝘩𝘢𝘴𝘵𝘢 𝘦𝘭 𝘮𝘰𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰.

Tapachula, Chiapas 15 de Abril del 2026.– Un hecho violento registrado durante la madrugada de este miércoles encendió las alertas de seguridad en Tapachula, luego de que una mujer fuera herida por proyectil de arma de fuego en las inmediaciones de Plaza Cafeto.

De acuerdo con información preliminar, fue alrededor de la 01:30 horas cuando se recibió el reporte a los números de emergencia, solicitando la presencia de cuerpos de auxilio tras señalar que una persona del sexo femenino había resultado lesionada dentro de un establecimiento conocido.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes procedieron a resguardar la zona como parte del protocolo, mientras que paramédicos de Protección Civil brindaron atención inmediata a la víctima.

La mujer, identificada de manera preliminar como Marilin “R”, de 52 años de edad y presuntamente de nacionalidad cubana, presentaba una herida por arma de fuego en una de sus extremidades inferiores. Tras recibir atención en el lugar, fue trasladada a un hospital para su valoración médica, donde su estado de salud se reporta como reservado.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el móvil de la agresión ni la identidad de posibles responsables, por lo que las investigaciones continúan en curso. De manera extraoficial, no se descarta ninguna línea de investigación.

Elementos de seguridad permanecieron en el área realizando las diligencias correspondientes. EL ORBE/ Mesa de Redacción.