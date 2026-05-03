Detiene FRIP y FGR a masculino por delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en tramo carretero Ocozocoautla – Malpaso

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) y Guardia Estatal Preventiva, en coordinación con la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), detuvo en flagrancia a una persona del sexo masculino por la presunta comisión del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cuando se trasladaba abordo de un autobús de una empresa de viajes en la carretera Ocozocoautla – Malpaso.

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Durante patrullajes preventivos y de proximidad social, el grupo interinstitucional detuvo a Carlos “N”, a quien se le aseguró 03 armas cortas calibre 380 mm, 03 armas cortas calibre 9 mm y 2750 cartuchos útiles calibre 9 mm.

Por tales hechos, los objetos y el detenido fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen lo conducente.

Con estas acciones, la Secretaría de Seguridad del Pueblo refrenda su compromiso de fortalecer las estrategias en materia de prevención y combate de conductas delictivas en todo el territorio chiapaneco.