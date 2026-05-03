domingo, mayo 3, 2026
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La Fiscalía General del Estado informa

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Respecto a una publicación que circula en redes sociales en sentido de que una joven, de 25 años de edad, lamentablemente perdió la vida tras ingresar a una cirugía programada el pasado 30 de abril en una clínica, ubicada en la colonia San Francisco de Tuxtla Gutiérrez, la Fiscalía General del Estado informa que se ha iniciado la indagatoria correspondiente y se están llevando a cabo las investigaciones respectivas para deslindar responsabilidades.

En las próximas horas, se dará a conocer el resultado de las investigaciones.

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