EL QUINTO PODER DE MEXICO

Reconocimiento al Programa de Alfabetización de Chiapas a Nivel Nacional; un Punto Más al Gobierno de la Nueva ERA

Ernesto L. Quinteros

La alfabetización es fundamental para el desarrollo social y económico de cualquier región, y en Chiapas es especialmente importante para reducir la brecha educativa.

Nuestra entidad es de las que ha tenido históricamente un importante rezago educativo en México, por lo que el programa de alfabetización que se realiza en nuestra entidad, puede seguir ayudando a reducir esa brecha y mejorar las oportunidades educativas para la población.

Hay que decirlo, para mejorar la calidad de vida de la población la alfabetización puede ayudar en mucho, ya que las personas pueden acceder a información y oportunidades que de otra manera no podrían aprovechar.

Además la alfabetización puede fomentar la participación ciudadana y la toma de decisiones informadas, lo que es esencial para el desarrollo democrático de la región. Así como puede impulsar el desarrollo económico al permitir a las personas acceder a mejores oportunidades laborales y mejorar su productividad.

No hay que olvidar también que la alfabetización es un derecho humano fundamental, y el programa de alfabetización “Chiapas Puede”, impulsado desde el inicio de su gestión por el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, ayuda a proteger y promover el estado de derecho.

Saber leer y escribir también puede mejorar la autoestima y la confianza de las personas, lo que puede tener un impacto positivo en su bienestar emocional y social.

Y así estimado lector, le podría seguir comentando los beneficios y los aspectos positivos de saber leer y escribir.

Por eso toma mayor relevancia el reciente reconocimiento que hizo el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, a las políticas públicas implementadas por el Gobierno de Chiapas, poniéndolo como un ejemplo a nivel nacional por los esfuerzos emprendidos para erradicar el analfabetismo al destacar el Programa Estatal de Alfabetización “Chiapas Puede”, impulsado por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

Durante su participación en la LXIV Reunión Nacional Plenaria Ordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), Delgado señaló que el proyecto chiapaneco es una muestra clara del compromiso con la justicia social y la transformación educativa.

“Chiapas nos está poniendo el ejemplo a nivel nacional con el proyecto tan ambicioso que tiene el gobernador de erradicar el analfabetismo. Tan solo el empuje de Chiapas nos va a ayudar significativamente en la estadística nacional”, expresó.

El titular de la SEP subrayó que alfabetizar es un acto de justicia para con las poblaciones más vulnerables, ya que muchas personas que no saben leer ni escribir forman parte de los sectores con mayores carencias. En ese sentido, anunció que el Gobierno de México trabaja en el relanzamiento del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), previsto para 2026.

Destacó que el Gobierno Federal está cerca de alcanzar el 4% de analfabetismo a nivel nacional. Por eso conminó a todas las autoridades educativas a realizar un último esfuerzo para lograr una cifra histórica. Lo cual es muy simbólico que se logre bajo el mandato de la primera presidente del país.

Las palabras del funcionario federal, sin duda, no son solo un reconocimiento al trabajo realizado en la entidad con el programa “Chiapas Puede”, también demuestran que en la actual administración estatal encabezada por Eduardo Ramírez hay estrategia y organización, para atender rezagos históricos.

Ser referente nacional primero en seguridad pública, y ahora en acciones de educación pública, no es cosa menor. ¿Alguien dijo miedo?

Por hoy ahí la dejamos, nos leemos mañana.

¡Ánimo!

Comentarios y denuncias:

loque46@hotmail.com

Visita:

www.elorbe.com

Facebook:

elquintopoderdemexico.com