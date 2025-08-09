Comando Armado Asesina a Hermanos de Ex Alcalde de Frontera Comalapa

*Una de las Víctimas Había Pedido el Arribo de los Pakales.

Frontera Comalapa, Chiapas;8 de Agosto de 2025.- Luego de que en días pasados, habitantes de la zona Sierra denunciaran la presencia de un grupo armado en la zona, la noche de este jueves nuevamente se registró un hecho de sangre cuando José Rudy y Manolo Aguilar Lucas, ambos hermanos del exalcaldedel municipio de Sabinalito, fueron ejecutados a balazos.

Según los hechos los hermanos Aguilar Lucas se encontraban en una asamblea, debido a que José Rudy es comisariado ejidal de ese lugar, y habían acordado una asamblea general con representantes de dicha comunidad, en la cual abordaron temas de seguridad y el posible arribo del Grupo Pakala Sabinalito, ante la creciente inseguridad que se vive nuevamente en Comalapa y por los asesinatos de los últimos días.

De acuerdo a información oficial, el comando irrumpió en la comunidad y en el domicilio donde se sostenía dicha reunión, y sin mediar palabra abrieron fuego contra los presentes donde perdieron la vida ambas personas, hermanos del exalcalde de dicho municipio, Jorge Antonio Aguilar Lucas, preso en El Amate por homicidio, años atrás, mientras que testigos aseguran que otros de los presentes resultaron heridos por arma de fuego.

Cabe mencionar que muy cerca de El Sabinalito y de Paso Hondo se encuentra un puesto de control con elementos de fuerzas de seguridad federales y agentes de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), dependiente de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, que encabeza Oscar Aparicio Avendaño.

Al respecto, la Fiscalía General del Estado inició la carpeta de investigación ante el homicidio de dos personas del sexo masculino en el ejido El Sabinalito, municipio de Frontera Comalapa.

Un grupo multidisciplinario de la Fiscalía contra Homicidios y de la Fiscalía de Distrito Sierra Mariscal realiza las indagatorias, a fin de esclarecer los hechos y fincar responsabilidades. EL ORBE/Martha Guillén