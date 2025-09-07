Se Acentúan Diferencias Entre los Monreal

Los hermanos Ricardo y David Monreal Ávila se ignoraron y no se dieron la mano durante un acto público en el marco de la gira de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Zacatecas por su Primer Informe de Gobierno.

Este hecho ocurre en medio de la polémica del senador Saúl Monreal Ávila, quien amenazó con rupturas en Morena en caso de que él no sea el candidato a la gubernatura de Zacatecas en 2027 para suceder justamente a su hermano David, actual mandatario estatal.

Este viernes, al arribar a la explanada de la Plaza de Armas, la presidenta Claudia Sheinbaum llegó acompañada por el mandatario estatal, David Monreal.

En el presídium ya se encontraba el diputado federal y exmandatario de Zacatecas, Ricardo Monreal, a quien Sheinbaum saludó, pero su hermano no. Mientras tanto, el senador Saúl Monreal se encontraba entre los invitados especiales.

Así, ante los hermanos Monreal, David, Ricardo y Saúl, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó los principios de la autollamada Cuarta Transformación y destacó que no se llega al gobierno para beneficiarse sino para gobernar.

«Cuando llegó la Cuarta Transformación cambió el objetivo del gobierno y ese objetivo sigue vigente. Nosotros somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para mejorar al pueblo de México, y tenemos principios, tenemos causas», aseguró.

Indicó que no llegaron al gobierno «para administrar, no llegamos al gobierno para beneficiar; llegamos al gobierno para seguir transformando la patria, para beneficio del pueblo de México».

Horas antes, Ricardo Monreal Ávila difundió en X un mensaje en el que le dio la bienvenida a su Estado y aseguró que pretende continuar «trabajando por la transformación» junto a ella.

Por la mañana el tema se tocó en la conferencia de Palacio Nacional, donde la Presidenta dijo que no está de acuerdo en que el senador Saúl Monreal busque participar en la elección de Gobernador de Zacatecas en 2027, ya que su hermano David desempeña dicho cargo actualmente y eso sería nepotismo.

Explicó que su reforma contra el nepotismo y el acuerdo de Morena para evitarlo en la elección de 2027, tienen la finalidad, justamente, de evitar casos como ese.

Sin embargo, el senador Monreal anunció el jueves que si Morena se lo prohíbe participaría en la elección por el PT o el PVEM.

«No voy a entrar en debate con Saúl. Yo no estoy de acuerdo, por eso envié la iniciativa y por eso se aprobó la iniciativa, en que la elección inmediata no participen familiares de la persona que hoy es gobernador, presidente municipal o diputado, o senador», dijo la Presidenta.

«Nepotismo es esencialmente cuando un familiar contrata a otro familiar en el gobierno o, en este caso, que ya está en la Constitución, cuando un familiar busca que otro familiar se quede en el mismo puesto, pues porque puede haber influencias de la persona en otra, y además no se abren oportunidades para otras personas que quieran participar», expuso Sheinbaum Pardo. Sun