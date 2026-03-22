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Harfuch: CJNG no ha Desaparecido Tras Caída de «El Mencho»

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El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que tras el abatimiento de Nemecio Oseguera Cervantes, alias «El Mencho», el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) sufrió un debilitamiento en su estructura; sin embargo, advirtió que la organización criminal no ha desaparecido y continúa siendo una de las más peligrosas del país.
Al ser cuestionado sobre la situación del grupo criminal a casi un mes del operativo en el que fue abatido su líder, el funcionario señaló que el cártel mantiene presencia en diversas entidades del territorio nacional.
«Por supuesto, es un grupo que tiene presencia en varios estados de la República, es un grupo muy fuerte del crimen organizado, que si bien representa con la neutralización de su líder principal un debilitamiento de la estructura, no quiere decir que el grupo haya desaparecido; por supuesto, tiene presencia a nivel nacional y es un grupo con alta peligrosidad», declaró.
El titular de Seguridad indicó que, de acuerdo con reportes de inteligencia, el CJNG continúa siendo una organización con importante capacidad operativa, pese al golpe que significó la neutralización de su principal dirigente.
FGR alista informe sobre bienes y recursos asegurados en operativo contra «El Mencho»
Sobre los bienes y recursos asegurados tras el operativo, García Harfuch explicó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de informar con precisión los avances ministeriales y las diligencias realizadas.
«Tengo entendido que la Fiscalía General de la República va a presentar un informe de lo que se ha avanzado de manera ministerial después de la operación de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sí se le han asegurado ya bienes inmuebles, pero preferiría que fuera la fiscalía quien dé con precisión qué inmuebles se han asegurado y qué diligencias han llevado a cabo», señaló.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo evitó abundar en detalles sobre la duración del enfrentamiento ocurrido en Jalisco, al recordar que la información operativa ya fue presentada previamente por la Secretaría de la Defensa Nacional.
«Ya se dio bastante información por parte del secretario de la Defensa. Fue una operación que estuvo a su cargo y cualquier otra aclaración la puede dar la fiscalía y algún otro detalle también se puede comentar», expresó. Sun

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