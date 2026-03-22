Zona Arqueológica de Toniná Reabre Sus Puertas al Público

Ocosingo, Chis.- El secretario de Turismo de Chiapas, Segundo Guillén Gordillo, encabezó la reapertura de la Zona Arqueológica de Toniná, un sitio emblemático que resguarda la grandeza histórica y la identidad cultural del estado.

En representación del gobernador Eduardo Ramírez, participó en este acto que marca una Nueva ERA para uno de los principales referentes del patrimonio chiapaneco. Con su reapertura, Toniná vuelve a recibir visitantes nacionales e internacionales, ofreciendo la oportunidad de redescubrir su imponente arquitectura y legado ancestral de la civilización maya.

Esta acción fortalece el impulso a un turismo con enfoque social, que promueve el bienestar de las comunidades, la preservación del patrimonio cultural y el desarrollo sostenible de la región.

El evento contó con la presencia de la presidenta municipal de Ocosingo, Manuela Angélica Méndez Cruz, así como del director del INAH en Chiapas, Leobardo Pacheco Arias, entre otras autoridades. Boletín Oficial