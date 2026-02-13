viernes, febrero 13, 2026
Hilary Duff Vuelve a la CDMX, Tras 18 Años de su Último Show

Hilary Duff ya anunció los países a los que llevará el «The lucky me Tour» y, entre ellos, se encuentra México. La noticia ha causado la agitación de sus seguidores mexicanos pues, fue en 2008 -hace 18 años-, la última ocasión que la cantante ofreció un concierto en la Ciudad de México.
Fue a finales de enero, cuando la cantante estadounidense ofrecía una serie de conciertos -descritos como una «mini gira»- en Los Ángeles, que dio a conocer que sus shows no se limitarían a una o dos fechas, sino que se extenderían en una gira que la llevaría volver a la industria musical.
Pero no fue sino hasta esta mañana de jueves, que Duff dio a conocer que, como parte de su sexto tour, visitar Canadá, el norte de América, algunos países de Europa y, por supuesto, México.
De hecho, será en México donde la cantante y actriz concluya su gira, que dará comienzo el 22 de junio a 2026; no llegará a nuestro país sino hasta febrero del próximo año, el 12 de febrero de 2027, sólo después del show que ofrecerá en Halifax, Nueva Escocia.
Hilary volverá a subir al escenario del Palacio de los Deportes, luego de 18 años de la última vez que lo pisó, en enero de 2008, como parte de su gira «Dignity Tour»; en esa ocasión también visitó Monterrey, Puebla y Guadalajara.
Antes de eso, en 2006, cuando la cantante tenía sólo 19 años, ya había ofrecido otro concierto en el mismo recinto, debido a su «Still most wanted Tour». Será el próximo miércoles 18 cuando podrás adquirir los boletos del recital en preventa, esto sólo si eres derechohabiente de la Banamex. SUN

