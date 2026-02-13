“La Señora Presidenta”, Tiene Nuevo Elenco

Roxana Castellanos fue presentada, como la nueva integrante en la obra «La señora presidenta», donde estará acompañada por Arath de la Torre, Violeta Isfel, Susy Lu, Pierre Angelo, Mariana Botas y Vicente Torres, a partir del 5 de marzo en el Centro Cultural Teatro 2.

“Dios es tan bueno que me dio este regalo, de que me hablara Alejandro Gou y Diego Cárdenas para ofrecerme regresar a un escenario con el público en vivo, rodeada de grandes amigos, con todos he trabajo y los quiero mucho», dijo Castellanos.

La Rox, como la llaman sus más allegados, se integra como la esposa de Martín, el dueño de una galería de arte, que lleva muchos años distanciado de su hermana gemela Martina, quien está al frente de los negocios familiares en la ciudad de Monterrey, pero durante una visita a la Ciudad de México él se hace pasar por ella desatando muchos enredos.

“Me ofrecieron el personaje de Julieta y estoy muy contenta, porque es un personaje diferente, es una señora de sociedad, elegante y muy prudente. Yo me siento muy cobijada, todos me han ofrecido ensayar conmigo, me siento muy contenida de regresar al teatro con ellos”, dijo Roxana Castellanos.

Arath comentó que es un gran compromiso llegar al CCT2, porque se ha convertido en un recinto donde la comedia ha encontrado su mejor vitrina, tan sólo hay que recordar las exitosas temporadas que tuvo Lagunilla mi barrio y posteriormente El Tenorio Cómico.

“Creo que Alejandro Gou sabe lo que hace y confía plenamente que la obra va a funcionar muy bien; yo estoy muy bendecido de regresar al teatro y volver a hacer La señora presidenta, porque estoy enamorado del proyecto y ahora la encomienda es que la gente venga a un teatro que está caliente, y esta puesta en escena le viene muy bien”, declaró Arath de la Torre. SUN