Ludwika Paleta Sorprende a sus 47 Años

Ludwika Paleta apantalló a todo mundo al aparecer en la alfombra roja de la película «¿Quieres ser mi Novia?», historia que protagoniza junto a Juanpa Zurita, la actriz de 47 años lució radiante y jovial y su aspecto hizo a recordar a sus seguidores lo bien que le ha caído el tiempo.
Ludwika comenzó su carrera actoral siendo una niña, interpretó a la odiosa María Joaquina en la telenovela de «Carrusel», en 1989, un papel que a pesar del paso del tiempo siempre es recordado con cariño por sus seguidores, para quienes siguen viendo en ella, la mirada de niña de María Joaquina.
Ludwika, quien tiene una amplia carrera en televisión y cine, cuida de su cuerpo, su estilo de vida y de su piel, es una apasionada del skincare y no está obsesionada con verse de una edad que no tiene, por el contrario, está convencida de que uno puede verse de lo mejor a la edad que tiene.
“Uno puede estar lo mejor posible según la edad que tengan, no se trata de tener otra edad de la que tienes, yo porto con mucho orgullo mi edad”, dijo en la presentación de “¿Quieres ser mi Novia?», una secuela de «¿Quieres ser mi hijo?”.
La actriz, madre de tres hijos, enfatizó que el cuidado que cada quién le da a su persona es esencial para lograr verse lo mejor posible. “Creo que uno se puede cuidar y aparentar la mejor edad a la edad que tengas; lo mejor que puedas a la edad que tengas”, reflexionó. Ludwika estuvo acompañada de su primogénito Nicolás Haza, fruto de su primer matrimonio con el actor Plutarco Haza; las opiniones de que parecían hermanos no se hicieron esperar. SUN

