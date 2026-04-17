Kate del Castillo Debuta Como Directora

En noviembre pasado, Kate del Castillo advirtió sobre lo que estaba haciendo en un foro cercano al aeropuerto de la Ciudad de México: un cortometraje que no solamente sería su debut como directora, sino que éste abordaría un hecho doloroso en su vida. Cinco meses después, la actriz cuenta las horas para presentar el próximo sábado, en el marco del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, la historia de «Zumbido», sobre una actriz famosa que sufre violencia psicológica y física de su esposo.

Kate asegura que lo que se verá no es su vida tal cual, sino la de muchas mujeres con las que tuvo oportunidad de hablar y conocer sus experiencias. De esa manera ataja si «Zumbido» es lo que vivió cuando estuvo casada con el exfutbolista Luis García (2001-2004), relación que ha dicho estuvo marcada por el control, la humillación y el maltrato físico y mental hacia ella.

“Para mí era importante contar una historia que no es mi historia, sino la de muchísimas mujeres; entrevisté a muchas y entonces este es un corto de varias de ellas, pero puesta en una. Y la quise poner en el ámbito de ella como actriz, pero nada más”, subraya Kate.

«Zumbido» cuenta con las actuaciones de Ana Sofía Gatica («Celda 211») en el papel de actriz violentada; Martín Barba («Señora Acero») en el del marido; Diana Bovio («Mirreyes vs Godinez») en el de presentadora de tv que la entrevista y Mauricio Isaac («Las muertas») en el de un hombre, amigo del marido. Todos participaron prácticamente por amistad con la entrevistada.

“Todos fueron generosos como actores y son buenos, digo, tampoco soy tonta y me tienen que hacer ver bien a mi (como directora)”, bromea Kate. La idea, señala, es que este corto se convierta en largometraje. El guion ya está hecho y se redujo para hacer esta producción. SUN