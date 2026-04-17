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Lucero Sonroja a Mijares Tras Ovacionarlo Frente a 10 mil Personas

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No todas las historias de amor terminan mal, entre dimes y diretes, denuncias o descalificaciones, la de Lucero y Mijares, quienes estuvieron casados durante 14 años, concluyó sin escándalo, y tras estar separados desde hace 15 años, la cantante sonrojó a su ex con un discurso sobre la admiración que siente por él.
El primer concierto fue muy emotivo porque Lucero Mijares, la hija menor de la expareja apareció de sorpresa sobre el escenario para felicitar y cantar con su padre, quien rompió en llanto. En este segundo show, Yuri, Emmanuel y Daniela Romo acompañaron a Mijares a cantar, pero fue Lucero quien más emocionó a las 10 mil personas que gritaron de emoción cuando el cantante de 68 años presentó a Lucero.
“Hicimos cosas juntos, dos hijos maravillosos”, dijo. Lucero apareció con una gran sonrisa saludando al público, pero en vez de comenzar a cantar el tema «El privilegio de amar», se detuvo, pidió la palabra y reconoció el artista, el ser humano, y el papá que es.
“Quiero pedir su permiso, porque él no me da permiso de hablar, pero sí tengo que decir que estoy muy orgullosa del artista que eres, del hombre que eres, el papá que eres para nuestros hijos y me alegra profundamente celebrar tus 40 años de carrera”, expresó.
El discurso de Lucero fue interrumpido por el grito de «¡beso, beso, beso!» que se dejó escuchar en el Auditorio Nacional, por lo que la cantante bromeó diciendo que ya lo había besado antes, hace tiempo. “Es que ya nos dimos unos hace tiempo…”. Lucero retomó el discurso y reiteró sus felicitaciones, sonrojando a Mijares, quien se quedó en silencio contemplándola y escuchando la ovación del público.
Lucero fue interrumpida por un beso en la mejilla de Mijares, quien lucía emocionado por las palabras de amor de la cantante, a quien tomó de la mano mientras cantaban su icónica canción «El privilegio de amar». SUN

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