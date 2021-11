Partió la Segunda Caravana Migrante, Pernoctan en Huehuetán; Pretenden Alcanzar la Primera

Ayer Jueves Avanzaron 15 km Para Arribar a Huehuetán Para Descansar.

*La Primer Caravana Pernocta en Veracruz

* CONFORMADA POR CUBANOS, HAITIANOS, CENTROAMERICANOS, VENEZOLANOS, PERUANOS, ENTRE OTROS; DESDE TEMPRANO SE DIRIGEN A HUIXTLA.

Tapachula, Chiapas; 18 de noviembre del 2021.- Miles de extranjeros de Haití, Centroamérica, Venezuela, Cuba, Perú, entre otras naciones, partieron en caravana desde la localidad con destino a la Ciudad de México, en busca de regularizar su situación migratoria en el país, luego de suplicaron ser atendidos durante muchos meses y ninguna autoridad quiso escucharlos.

Este numeroso grupo, en la que viajan familias completas, salió alrededor de las 06:00 horas del Parque Bicentenario, motivado en poder avanzar por las carreteras de Chiapas ya que la caravana anterior ya sigue su viaje en el estado de Veracruz, cada vez más cerca de los Estados Unidos.

Previo a su salida, realizaron oraciones para encomendarse a Dios y caminar sin ser molestados por las autoridades de la Guardia Nacional (GN) y del Instituto Nacional de Migración (INM) en este éxodo migratorio que, según dijeron, pretende caminar sin violencia y agresiones a la autoridad.

El vocero de esta segunda caravana, Luis García Villagrán, director del Centro de Dignificación Humana, informó que están saliendo a menos de un mes de haber partido un movimiento similar.

Señaló que están abiertos al diálogo, pero pidió al gobierno de México que les firme un papel donde se indique que las tarjetas por razones humanitarias que les prometen les van a entregar sean válidas en todo el territorio nacional sin ninguna condición, como el quedarse a vivir en Tapachula.

Añadió que son ciudadanos de alrededor de 14 nacionalidades que han emprendido este recorrido y se prevé que puedan unirse más en su travesía por el estado de Chiapas

Johnny, es uno de los que viajan en ese éxodo, que se han integrado porque dicen que buscan salir de Tapachula, a falta de oportunidades.

«Según me dicen somos más de mil haitianos en este contingente y me dicen que vamos a caminar unos mil kilómetros para llegar a nuestro destino que es Estados Unidos», comentó.

El migrante externo que si pueden llegar a un sitio donde pueden trabajar y obtener sus documentos para sobrevivir, se quedan en México.

A diferencia de la anterior movilización que viajaba compacto y lento, este ha avanzado mucho más rápido su camino por las carreteras de Chiapas.

Josué Ignacio, uno de Honduras, emprendió el viaje porque señala que las autoridades de Migración, no les resuelven su situación de sus documentos y los mantienen varados en Tapachula

«Aquí no nos arreglan nada. Ya estuve con mi familia, arreglamos papeles y tarjetas y la propia Migración se encargo de quitarnos eso. Teníamos permiso de un año y estábamos trabajando en Monterrey; quisimos visitara la familia en otro estado y nos bajaron», narró al rotativo EL ORBE.

La columna humana avanzó unos 11 kilómetros hasta la primera garita migratoria ubicada en el ejido Viva México, pasaron con toda la Libertad y únicamente eran observados por elementos de la GN y del INM, que se vieron superados en número y por ello no pudieron frenarlos.

Adel Gil, otro de los participantes que salió en este éxodo en busca de caminar a la Ciudad de México., pidió al gobierno federal que no los maltraten ni los amenacen con la fuerza pública, porque van niños y mujeres embarazadas.

Arriba Caravana a Huehuetán y Son

Recibidos Con Brigadas Médicas

La caravana de migrantes conformada por extranjeros de unas 14 nacionalidades, llegaron hasta el municipio de Huehuetán y por consenso decidieron quedarse a descansar y partir en la mañana de este viernes a su siguiente punto, en el municipio de Huixtla.

A su llegada se disgregaron en diversos espacios públicos en la localidad, donde colocaron cartones, plásticos y colchas para dormir.

Fue a votación que se decidió quedarse por la noche de este jueves y retomar su caminata al otro día, pensando en los niños y las mujeres embarazadas que no pueden caminar a la misma velocidad.

Aprovecharon su estancia para acudir a las tiendas y comercios en busca de alimentos, agua y otros productos de primera necesidad.

Por su lado, autoridades de Protección Civil de ese municipio recibieron a los extranjeros tras haber caminado unos 26 kilómetros bajo temperaturas muy altas.

Desde el ingresó a ese territorio, los se5rvidores públicos instalaron una carpa para entregar bolsas de agua y otros tipo de ayuda humanitaria.

El director de esa dependencia, Benigno Maldonado de León, comunicó que los migrantes se quedarían un solo día para descansar y, después avanzar en su travesía, muy probablemente en la madrugada de hoy viernes.

En Huehuetán, según informó, las autoridades disponen de seguridad, alojamiento en el parque, además de atención médica y curaciones.

Una doctora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), se dedicó a las curaciones y a entregar material de rehidratación para las personas que lo requerían, en un kiosco que se instaló en el parque central. EL ORBE / M. Blanco / Enviado Especial