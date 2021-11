Entregan Rutilio Escandón y Zoé Robledo, Condecoración “Miguel Hidalgo” en Grado Banda al Personal de Salud

* POR SU DESEMPEÑO, COMPROMISO, PROFESIONALIDAD Y HUMANISMO A FAVOR DE LOS CHIAPANECOS DURANTE LA PANDEMIA.

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, entregaron la Condecoración Miguel Hidalgo en Grado Banda al personal de distintas instituciones de salud federal y estatal, en reconocimiento al desempeño comprometido, profesional y humano que han realizado para cuidar la salud y la vida de las chiapanecas y los chiapanecos, ante la pandemia.

“Merecen este reconocimiento de alto honor porque han puesto al servicio del pueblo de Chiapas y de México su vida, seguridad y tiempo, porque en los momentos más difíciles, fueron largas e intensas jornadas de trabajo en terreno minado debido a que, al principio, no se tenía conocimiento de cómo evitar el ataque de este enemigo invisible, el COVID-19. Son héroes y heroínas de la salud, que pese a las adversidades no se detuvieron en la labor de salvar vidas”, expresó.

Desde la explanada de Palacio de Gobierno, el mandatario estatal agradeció al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, por el respaldo que brinda a Chiapas a través del IMSS, para hacer frente a la pandemia, lo que ha permitido tener suficientes vacunas y avanzar en la inmunización de la población, que hasta el momento registra más de un 60 por ciento de avance en la entidad.

Sostuvo que, gracias al esfuerzo conjunto, Chiapas va bien en el combate al COVID-19, muestra de ello es que se han cumplido 20 días sin defunciones y el estado se mantiene con la tasa más baja de casos y defunciones, y de mayor desocupación hospitalaria a nivel nacional. En este sentido, reiteró su llamado, especialmente a la juventud, a vacunarse y reforzar la prevención, sobre todo ante la próxima temporada invernal.

En este acto, en el que se reconoció a 10 de los 104 trabajadoras y trabajadores de la Secretaría de Salud estatal, del IMSS, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), Robledo Aburto señaló que en los últimos 20 meses el personal de salud de todas las instituciones del sector ha realizado un esfuerzo destacado frente a la pandemia, por ello, se les reconoció con esta condecoración, la más alta que otorga el Estado mexicano por actos heroicos y de difícil repetición.

Indicó que se reconoce a médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, auxiliares de enfermería, trabajadores sociales, manejadores de alimentos, personal de higiene y mantenimiento, operadores de ambulancia, camilleros, técnicos radiólogos, laboratoristas, inhaloterapeutas y trabajadores de farmacia.

El director general del IMSS dijo a las personas galardonadas que deben utilizar la roseta en eventos y ceremonias importantes a las que asistan, ya que podrán portarla con orgullo para que la sociedad les reconozca por su labor y dedicación en esta emergencia sanitaria.

Agradeció al gobernador de Chiapas por afrontar la pandemia sin ninguna reserva, al estar en todo momento y en todo lugar en donde ha sido necesario, ya que esta entidad fue en donde “más integración hubo no solamente en la atención a la pandemia, sino también en el otro proceso que ha sido verdaderamente una hazaña: la vacunación”.

En representación de las y los condecorados, María del Rosario Álvarez Cigarroa, técnica de Atención y Orientación al Derechohabiente (TAOD) del IMSS, expresó que esta Condecoración Miguel Hidalgo en Grado Banda es reflejo de la difícil tarea en la que se ha arriesgado todo por brindar una atención a personas enfermas de COVID-19, así como a sus familiares, y subrayó que la emergencia sanitaria ha otorgado la experiencia al personal de salud sobre la solidaridad y el esfuerzo, acciones primordiales para el bienestar de la familia y sociedad; “me queda agradecer de todo corazón la oportunidad de servir a mi estado y a mi país”, dijo.

En su intervención, el secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, destacó el respaldo que el estado y la Federación brindaron al personal médico en la línea de batalla para atender, controlar y combatir la pandemia, no sólo mediante estrategias sino con insumos, medicamentos y equipamiento, lo que representó un apoyo invaluable al estar al frente y seguir luchando contra esta enfermedad tan peligrosa.

Quienes recibieron la Condecoración Miguel Hidalgo en Grado Banda en representación de todas y todos los profesionales de la salud ganadores fueron: de la Clínica COVID Poliforum de la Secretaría de Salud, doctor Juan Andrés Morales Velázquez, doctora Jesica Estefanía Gálvez Meneses, radiólogo Taner Alexis Trinidad Díaz, trabajadora social Susana Moreno Mendoza, y administrativo Carlos Florentino Espinoza Madrid.

Además de la teniente enfermera María Guadalupe Gonzalez Mateo, del Hospital Insabi No. 20 Poliforum de Chiapas de la Sedena; enfermero Luis Iván Cruz Bautista, del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2 del IMSS; médica general Cecilia Yong Díaz, del Hospital Rural “Venustiano Carranza” del Programa IMSS-Bienestar; médico Fernando Carlos Guillén Ortega, del Hospital General “Dr. Belisario Domínguez” del ISSSTE; y la TAOD, María del Rosario Álvarez Cigarroa, del IMSS.

Estuvieron presentes: el titular del Órgano de Representación Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas, Enrique Leobardo Ureña Bogarín; el subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Carlos Alberto Domínguez Maldonado.