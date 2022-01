En Chiapas se Cumple el Compromiso de Construir 3 mil 160 Viviendas Para Familias Afectadas por el Sismo de 2017: REC

* EN OCOZOCOAUTLA, EL GOBERNADOR ENTREGÓ LAS ÚLTIMAS 401 CASAS QUE LE CORRESPONDEN AL GOBIERNO ESTATAL, DE LAS 22 MIL QUE SE CONCLUIRÁN ESTE 2022, CON EL APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL.

Al entregar viviendas en el municipio de Ocozocoautla, como parte del Programa Nacional de Reconstrucción (PNR), el gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que con esta entrega se cumple con el compromiso de construir las 3 mil 160 viviendas que corresponden al Gobierno del Estado, para las familias que fueron afectadas por el sismo de 2017.

Desde la comunidad Guadalupe Victoria, Escandón Cadenas explicó que, en la construcción de estas casas, se había contemplado invertir 350 millones de Pesos, sin embargo, gracias a que se cuidó el presupuesto, sobraron 125 millones de Pesos, por lo que se están haciendo más obras para ayudar a la gente.

“De verdad que nos llena de alegría, de felicidad, estar aquí con ustedes, para decirles que cumplimos con la palabra, misión cumplida. Ahí no va a quedar todo, como ahorramos recursos, porque ahora trabajamos de manera honesta, nos va a alcanzar para hacer más obras y seguir ayudando a la gente con caminos, carreteras y vivienda, principalmente para las personas más humildes”, expresó.

El mandatario señaló que, gracias a la suma de esfuerzos con el Gobierno Federal, este año se concluirán las 22 mil viviendas para Chiapas, por lo que agradeció el apoyo del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, un patriota que, dijo, trae justicia social y humana a todos los pueblos.

Asimismo, reconoció el trabajo conjunto entre la Comisión Nacional de Vivienda y la Promotora de Vivienda de Chiapas, instancias que desde el principio de esta administración iniciaron los trabajos de planeación, financiamiento y de reconstrucción, a fin de avanzar en esta tarea: “se demuestra que cuando hay voluntad, no hay ningún obstáculo que pueda detener el trabajo a favor de Chiapas y de México”.

Agregó que no solo se trata de construir, sino que se da empleo a la gente de Chiapas, pues en estas acciones de reconstrucción trabajan albañiles de los pueblos, maestros de obra, electricistas, fontaneros, pintores, entre otros, y el dinero se queda en el Estado lo que contribuye a una para tener mejor calidad de vida.

Por su parte, el director general de Promotora de Vivienda Chiapas, Freddy Escobar Sánchez destacó que el Programa Nacional de Reconstrucción es una realidad en Chiapas, muestra de ello es la construcción y rehabilitación de 3 mil 160 viviendas, entre ellas 401 en Ocozocoautla. “Seguiremos trabajando para que ninguna familia se quede afuera de estos beneficios”.

En representación de las familias beneficiadas de las diferentes localidades de Ocozocoautla, Manuel Morales Morales destacó el trabajo que realizan los Gobiernos Federal y Estatal, porque la espera de muchos años ha acabado. “Gracias por el apoyo, hoy tener nuestra vivienda es una realidad”. Boletín Oficial