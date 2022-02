Indocumentados Cumplen Tres Días de Protestas, Trasladan Huelga de Hambre al Centro; Delegada del INM se Opone a que Migrantes Salgan de Tapachula: Pueblo sin Fronteras

* CON MARCHA HACIA LA COMAR, SEÑALARON A LA DELEGADA PAOLA LÓPEZ RODAS, DE SER QUIEN NO PERMITE QUE SE AGILICEN LOS TRÁMITES DE REGULARIZACIÓN.

Tapachula, Chiapas; 04 de febrero del 2022.- Tapachula de nuevo se ha convertido en un contenedor de indocumentados ante la indiferencia de las autoridades migratorias de México, quienes no han dado la atención y mucho menos los oficios de salida a la población migrante que se mantiene varada en este municipio.

Por lo mismo, miles de extranjeros olvidados, de diferentes nacionalidades, se mantiene atrapados y al menos 20 de ellos en huelga de hambre para exigir al gobierno federal que sean atendidos.

Este viernes marcharon por tercer día consecutivo en calles de la ciudad, en contra del Instituto Nacional de Migración (INM), porque no les resuelven el proceso para las visas humanitarias.

Los indocumentados trasladaron la huelga que habían iniciado al sur de la ciudad hacia al parque «Benito Juárez», a unos cien metros de la alcaldía, en el centro de la localidad, luego de la caminata que hicieron hacia las oficinas de la Comisión Mexicana para la Atención de refugiados (COMAR), en donde llevan meses de espera a que les den una cita.

Desde este viernes abandonaron en el callejón ubicado frente a las instalaciones de la Secretaría de Seguridad pública y la oficina de Regulación Migratoria para continuar sus protestas.

Según adelantaron, permanecerán en esa postura por tiempo indefinido en ese espacio público, hasta que las autoridades de Migración les expidan los oficios de salida QR o visas humanitarias.

El migrante de Venezuela, Juan Brito, en voz de sus compañeros, señaló que su principal petición es que les otorguen la visa humanitaria para que puedan tener la libertad de poder irse a otras partes del territorio mexicano.

«Necesitamos seguir y que nos den esa visa. Por eso me sume a la huelga de hambre porque ya no tengo recursos y queremos salir», dijo al rotativo EL ORBE.

Al cierre de la edición, informaron también que se están organizando para empezar a tramitar amparos federales, obtener protección federal y no sean detenidos y deportados por las redadas que se han agudizado en las calles, parques, albergues y hoteles en los últimos días. EL ORBE / M. Blanco

PAOLA LÓPEZ SE OPONE A REGULARIZAR MIGRANTES

A pesar de que los migrantes han pedido en diversas ocasiones que las autoridades mexicanas les atiendan y les otorguen sus documentos para salir de Tapachula, la delegada del Instituto Nacional de Migración en Chiapas, Paola López Rodas, se ha opuesto, no ha cumplido con el compromiso del gobierno federal y ha engañado a los extranjeros.

Así se expresó el director de la organización «Pueblo Sin Fronteras», Irineo Mujica Arzate, quien declaró al rotativo EL ORBE que la delegada ha mentido y se burla de los migrantes «Fueron por dos días que les dijo que los iba a atender; les ordenó que se formaran y los tuvo así toda la noche a mujeres con niños, pero ya no regresó.

Según el activista, la funcionaria les había dicho «hagan cuatro filas y mucho ruido para que mis jefes escuchen y yo salga», pero que todo fue una burla, ya que no es la primera ocasión que lo hace, sino dos.

Incluso, este mismo viernes, acudieron a la Subdirección de Regulación Migratoria donde tampoco fueron atendidos y por ello, decidieron permanecer en protesta.

Anunció que acudirán a los juzgados federales para demandar la protección para los migrantes y evitar ser asegurados y deportados por agentes federales en sus operativos.

Además, denunció que a pesar de que Tapachula se desahogo de un poco de migrantes, las cosas no han cambiado porque siguen seis meses de espera en los procesos de la Comar y otro medio año para el trámite ante en el INM, con el fin de que no puedan salir de Tapachula.

Dejó en claro que el INM puede y debe atender a la comunidad extranjera, como lo marca la ley, y que no necesita de ningún trámite de la Comar para hacer su trabajo. EL ORBE / M. Blanco