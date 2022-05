¡Cárcel Para Activistas que Promuevan Caravanas!

*CIUDADANOS EXIGEN A LOS LÍDERES DE ORGANIZACIONES CIVILES QUE YA NO TRAIGAN A MÁS MIGRANTES A TAPACHULA, PORQUE SÓLO VIENEN A QUITARLE LA PAZ Y TRANQUILIDAD A LA POBLACIÓN DE ESTA REGIÓN.

Tapachula, Chiapas; 08 de Mayo del 2022.- Ciudadanos cansados de las marchas, caravanas, protestas y de la llegada de miles de indocumentados a la Ciudad, pidieron a los activistas que ya no promuevan la llegada de esos grupos de extranjeros, «porque traen a personas con antecedentes penales o maleada».

Hicieron un llamado a los «líderes» de organizaciones civiles a que ya no traigan a migrantes a Tapachula, que está saturado de migrantes de al menos unos 90 países de todos los continentes.

Estos han causado un verdadero caos en Tuxtla Gutiérrez y Tapachula en las últimas horas, las dos ciudades más importantes de Chiapas, realizando bloqueos de calles y carreteras, quienes siguen haciendo de las suyas y causar todo tipo de desmanes y atropellos en contra de la ciudadanía.

Alberto López Manzano, comerciante del centro de la comunidad, dio a conocer que la población está cansada de estos movimientos masivos de personas con otras intenciones “porque los ciudadanos mexicanos ya no pueden salir a las calles, ya que los migrantes hacen lo que quieren, hay asaltos, robos y lastiman a las personas”.

Señaló en entrevista para rotativo EL ORBE, que los migrantes deben acudir de manera pacífica a realizar sus trámites, sin recurrir a la violencia y el desorden como lo han hecho en las últimas semanas

Otro de los asuntos es que este tipo de personas, según su versión, en su tránsito de manera irregular, agreden a las autoridades y no esperan el tiempo que les indican para hacer su trámite.

“Los migrantes quieren su documentación a la voz de ya, eso no es justo que pidan las cosas rápidas cuando les dan un tiempo determinado”, opinó.

Además, las personas que ingresen a México deben hacerlo de manera ordenada, regular y segura, respetando a las autoridades mexicanas, no como ha ocurrido en los últimos meses donde se han formado decenas de caravanas que han irrumpido en la Carretera Costera.

“Pedimos que se ponga fin a las caravanas o a las caminatas que se llevan a cabo con la finalidad de ir a los Estados Unidos, con el argumento de que no se les atiende, sin embargo, estos grupos espantan a los niños, mujeres, personas adultas o en su caso los automovilistas que circulan por esa ruta”, abundó.

Por ello, pidió al Gobierno de México «que ponga una barrera militar o en su caso cierre la frontera con Guatemala, porque son miles de personas que están ingresando todos los días a Tapachula y no hay cuando se les ponga un alto».

Asimismo, “otro problema son las agresiones que causan los migrantes ubicados en el pleno centro de la ciudad, donde han provocado enfrentamientos entre ellos mismos y en ocasiones golpean a los inspectores y nadie dice nada”.

Es necesario, consideró, que se tomen cartas en el asunto en el tema migratorio, porque los mexicanos cada día están más molestos y sin que nadie los respalde. EL ORBE / La Redacción