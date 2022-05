Maestros aún no Asisten a Clases Presenciales en la Preparatoria No. 2

*Además no Aparecen 4 Millones de Pesos.

Tapachula, Chiapas; 08 de Mayo del 2022.- Deysi Mariana Ortiz Rodas, presidente del Comité de Padres de Familia de la Preparatoria No. 2 “Eduardo J. Albores”, ubicada al oriente de la Ciudad, aseguró que hubo un acuerdo con el subsecretario de Educación Estatal, Pablo Velázquez Vázquez, para que los docentes regresaran a la escuela para las clases presenciales, pero no se cumplió.

También hubo el compromiso de habilitar a todos los maestros, administrativos y conserjes para su regreso, según su versión, pero que nada de eso se ha cumplido, a pesar de existir una minuta de acuerdos, “por lo que la exigencia se elevará ante las autoridades federales».

Señaló, además, que la Secretaría de Educación les incautó la cuenta bancaria que tenía cuatro millones de Pesos, producto de la cooperación de todos los padres de familia y que piden que se las devuelvan porque ese recurso no es de la autoridad educativa.

Por si fuera poco, que la dependencia trata de imponerles un Director, a lo que no están de acuerdo, «porque dentro de la institución hay docentes que tiene ese perfil y que no es necesario que llegue otro de fuera».

Ella recibió el cargo de la representación de los padres de familia el pasado 6 de Marzo, puntualizó, por lo que, al no haber recursos, tuvieron que volver a cooperar para asear el edificio y dejarlo en condiciones para que sus hijos puedan llegar a las clases presenciales, pero a pesar de ese esfuerzo, la institución sigue sin clases. EL ORBE / Nelson Bautista