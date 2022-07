¡Interceptan Última Caravana de Migrantes, se los Llevan a Tabasco!

* LOS INDOCUMENTADOS FUERON ASEGURADOS POR PERSONAL DEL INM Y LA GN, QUIENES LES INFORMARON QUE EN EL OTRO ESTADO REALIZARÁN EL TRÁMITE MIGRATORIO.

Tapachula, Chiapas; 15 de Julio del 2022.- Fuerzas militares y del Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron en la tarde de este viernes a unos 200 migrantes que habían salido en caravana desde Tapachula el jueves y que habían logrado caminar unos 60 kilómetros en busca de llegar al Centro de Atención Integral al Transito Fronterizo «Cerro Gordo», ubicado en el municipio de Huixtla.

La intención de los indocumentados era la de arribar a las oficinas migratorias que se encuentran en ese lugar y solicitar un oficio de salida con el que puedan transitar todo el territorio nacional para llegar a los límites con los Estados Unidos sin ser detenidos. Sin embargo, ni siquiera pudieron entrar a las instalaciones.

Zac Pilón, de Colombia, dijo a EL ORBE, que un interlocutor del Gobierno Federal les salió a decir que no los podían atender en ese lugar y que por ello los trasladarían en camiones de pasajeros al Estado de Tabasco, donde se analizaría, supuestamente, la situación de cada uno de ellos.

Reconoció que no les quedó otra opción más que aceptar, en virtud de que estaban rodeados de personal uniformado de varias dependencias.

Sin embargo, pidieron mejor ser llevados a la Estación Migratoria “Siglo XXI”, o sea de nuevo a Tapachula, pero que les dijeron que no, porque esas instalaciones están a su máxima capacidad, además de que evadieron respuestas.

Por ello, algunos creen que serán trasladados a ese Estado vecino de Chiapas para que les den sus oficios de salida; otros piensan que a lo mejor los van a contratar en las obras del Tren Maya, tal y como se había anunciado meses atrás; pero unos más consideran que los llevan para allá para deportarlos, como parte de los recientes acuerdos migratorios entre México y Guatemala.

En los últimos tres días se han realizado operativos similares en contra de las dos marchas que salieron de Tapachula el miércoles y jueves, y se desconoce cuál fue el destino final de los migrantes detenidos, porque tampoco hay un comunicado oficial sobre los hechos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello