Fortalece REC los Servicios de Hemodiálisis y Rayos X en el Hospital de Las Culturas de SCLC

El Gobernador Sostuvo que la Salud del Pueblo es Prioridad de su Administración.

En la puesta en marcha de la Unidad de Hemodiálisis y Rayos X, y la implementación de los servicios de terapia de reemplazo renal continua en el Hospital de Las Culturas de San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas sostuvo que la salud es un tema prioritario, por ello se invierte en proyectos de reconversión, equipamiento y mejoramiento integral de la infraestructura hospitalaria de Chiapas, a fin de garantizar a la población servicios médicos dignos y de calidad.

Subrayó que gracias al manejo honesto de los recursos públicos, se ha avanzado en la reconversión del 60 por ciento de la infraestructura hospitalaria estatal, el abastecimiento de medicamentos e insumos, y la ampliación de la plantilla del personal de salud; y resaltó que, incluso, la entidad cuenta con medicinas para tratar enfermedades como la Hepatitis C, el cáncer, VIH y del corazón, entre otras de alta especialidad que antes era difícil otorgar a los pacientes en hospitales públicos.



“Hemos demostrado que cuando se trabaja con lealtad y amor al pueblo, no hay ningún desafío que nos pueda detener, así que tengan la plena confianza de que no vamos a escatimar esfuerzos ni recursos para cuidar la salud y la vida de las y los chiapanecos, porque estamos convencidos de que, al contar con un pueblo saludable y fuerte, vamos a poner las bases del bienestar y el crecimiento del índice de desarrollo humano de los pueblos”, apuntó.Luego de reconocer el desempeño que las trabajadoras y los trabajadores de la salud realizan tanto en las brigadas y caravanas, como en las clínicas, hospitales y centros de salud, quienes, dijo, en todo momento demuestran su vocación, humanismo y amor al prójimo, el mandatario refrendó el compromiso de seguir impulsando proyectos que abonen a la construcción de un Chiapas más próspero y justo, donde todas y todos puedan acceder a servicios de salud de manera igualitaria e incluyente.En su intervención, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, señaló que el reforzamiento al Hospital de las Culturas, mediante equipos sofisticados y de alta calidad, además de contribuir a los programas preventivos, permitirá otorgar una mayor y mejor atención a la salud de los habitantes de esta región. Agregó que con estas acciones se da cumplimiento a las políticas sanitarias que impulsa el Gobierno del Estado.Informó que respecto a la vacunación contra la influenza, la cual concluirá el 31 de marzo de 2023, Chiapas lleva un 85 por ciento de avance, colocando a la entidad en tercer lugar nacional, por lo que reconoció la labor de los más de cuatro mil 800 vacunadores que recorrieron casa por casa para aplicar este biológico.A su vez, el director general del Hospital de Las Culturas, Sergio Gómez Méndez, indicó que estas acciones benefician al personal médico, pero sobre todo a la población, pues ayudarán a dar una mayor oportunidad de vida a través de un diagnóstico y tratamiento oportuno. Agradeció el compromiso, humanidad y esfuerzo del personal que labora en este hospital, así como al gobernador por invertir en la salud de las y los chiapanecos.Finalmente, el alcalde de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, reconoció la voluntad del gobernador Rutilio Escandón, quien, desde el inicio de esta administración, ha dado respuesta a las necesidades de la base trabajadora de este sector, y ha impulsado grandes inversiones en salud con el objetivo de poner al alcance de la ciudadanía servicios médicos especializados.Estuvieron presentes: el magistrado titular del Poder Judicial del Estado, Guillermo Ramos Pérez; la diputada y vocal de la Comisión de Salubridad y Asistencia del Congreso del Estado, Flor de María Esponda Torres; la directora de la Clínica No. 17 del IMSS, Cristian Matilde Salas Zenteno; el comisionado estatal de Conciliación y Arbitraje Médico, Ariosto Coutiño Niño; el director general del Hospital de las Culturas, Sergio Gómez Méndez; el jefe de Distrito de Salud número 2 de San Cristóbal de Las Casas, Octavio Coutiño Niño; el subdelegado médico del ISSSTE, Carlos Domínguez Maldonado y el representante de la Séptima Región Militar, Raymundo Gómez González. Boletín Oficial