Recaptura de Ovidio Guzmán, Hijo del “Chapo», Desata Ola de Violencia en Culiacán, Sinaloa

Luego de la Detención de el Hijo del “Chapo” Guzmán, en Distintos Puntos de Sinaloa Hubo Vehículos Incendiados, Bloqueos Carreteros y Balaceras.

* EL HIJO DEL CHAPO GUZMÁN YA SE ENCUENTRA EN EL PENAL “EL ALTIPLANO”. EL OPERATIVO DEJÓ UN MUERTO Y 27 HERIDOS, ADEMÁS DE AFECTAR AEROPUERTOS, CENTROS COMERCIALES Y HASTA PROVOCAR LA SUSPENSIÓN DE PARTIDOS DE FUTBOL.

El arresto de Ovidio Guzmán, hijo del “Chapo” y uno de los líderes del cartel de Sinaloa, ha desencadenado una ola de violencia en Culiacán. Desde la madrugada se suceden los bloqueos y las balaceras en la capital del Estado. La situación ha recordado a la ocurrida en 2019, cuando la Guardia Nacional detuvo a Ovidio y la presión de los narcotraficantes obligó al Gobierno a liberarlo para evitar ataques a la población civil, en un día negro que se conoció como el Culiacanazo. Este jueves, se han suspendido las clases escolares y también todos los servicios en la Ciudad.

Trasladado al Penal de El Altiplano.

Ovidio Guzmán López, alias «El Ratón», detenido por la Guardia Nacional, fue trasladado vía aérea de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, para ser puesto a disposición de un Juez Federal que definirá su situación jurídica, confirmaron fuentes federales. Quién fuera uno de los líderes de la facción de «Los Menores» del Cártel de Sinaloa estuvo unas horas en la FEMDO ante personal de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Salud que le tomó declaración.

Antes de las 18:00 horas, un helicóptero Bell de la Agencia de Investigación Criminal despegó del helipuerto de la FEMDO, con Guzmán López a bordo, con destino al penal de máxima seguridad.

Sin embargo, antes un convoy de seis vehículos blindados y artillados de la Policía Federal Ministerial y del Ejército salió de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Organizada (FEMDO).

Armas, Camionetas y Drogas; Toman Culiacán Grupos Criminales.

Grandes olas de violencia se reportan en Culiacán tras la detención de Ovidio Guzmán, bloqueos, enfrentamientos armados, quema de vehículos y más actos criminales se registraron en esta ciudad como respuesta de organizaciones delictivas ante la aprehensión del joven.

Grupos armados recorrieron las calles de Culiacán e iniciaron el despojo a ciudadanos de sus vehículos para incendiarlos y bloquear al menos 7 puntos de la ciudad, así lo muestra una serie de videos, convirtiéndose este en un nuevo «Jueves Negro». Mientras eso sucedía comandos ingresaron al Aeropuerto Internacional de Culiacán para aterrorizar a los trabajadores, atacaron un avión civil de Aeroméxico y un avión de la Sedena.

Suspenden Actividades en el Aeropuerto Internacional de Culiacán y Mazatlán.

Por medio de comunicados ambos aeropuertos informaron que cerrarían sus puertas para no poner en riesgo a los pasajeros debido a la creciente ola de violencia.

Refuerzan la Seguridad en el AIFA.

Aumentó la presencia de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). Además, se incrementó la vigilancia de los integrantes de las fuerzas armadas en la Base Militar de Santa Lucía, ubicada en los municipios mexiquenses de Tecámac y Zumpango.

Confirman Intento de Fuga en Penal de Culiacán y 7 Policías Estatales Heridos.

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, admitió que se presentó un intento de fuga en el penal el cual fue controlado y aún se tienen dieciocho bloques en las ciudades de Culiacán, los Mochis y en la parte sur de Sinaloa.

Un Militar Muerto y 27 Heridos Durante el Operativo.

Un militar muerto y 27 heridos eran de momento el saldo de la jornada de violencia en Culiacán. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ha confirmado que un miembro de la Guardia Nacional murió durante el operativo de captura de Ovidio Guzmán. El mandatario local aseguró que ya están «levantando los escombros» tras más de 12 horas de bloqueos y enfrentamientos. Entre los 27 heridos por arma de fuego hay tres civiles.

Se Paraliza Actividad Económica en Culiacán.

La cadena de tiendas Coppel informó haber paralizado la actividad para resguardar la seguridad de sus empleados. La firma originaria de Sinaloa, resaltó que también se le pidió a los colaboradores que se mantengan resguardados en sus casas y eviten traslados innecesarios. Unas 64 tiendas de la firma permanecieron cerradas en Culiacán y la zona conurbada.

Walmart anunció el cierre de todas sus tiendas en Sinaloa hasta nuevo aviso, además de que Alsea, la operadora de firmas como Starbucks, Domino’s Pizza, Vips, entre otras, también informó el cierre temporal de sus establecimientos en la entidad. Además, los bancos suspendieron de igual modo sus operaciones, esto, para atender la petición a la población en general de mantenerse resguardada en sus domicilios.

Partidos Suspendidos.

Los partidos que jugarían el jueves Dorados y Correcaminos y el viernes y Mazatlán FC vs León fueron suspendidos hasta nuevo aviso.

Saldo de Muertos del Primer «Culiacanazo».

El arresto de Ovidio Guzmán en 2019 convirtió las calles de Culiacán en un campo de guerra en el que comandos terminaron por forzar a las fuerzas armadas a liberar al hijo de «El Chapo». Grupos armados bloquearon en 14 puntos, con vehículos despojados e incendiados para cerrar todas las vías. Durante las balaceras hubo hasta ocho personas muertas, cinco de ellos, miembros de los grupos delictivos, así como 16 heridos, cinco de ellos oficiales de la Guardia Nacional. El 18 de octubre AMLO afirmó que el Gabinete de Seguridad, con su respaldo, decidió dejar en libertad a Ovidio Guzmán.

Descartan Extradición en «Fast Track».

El canciller Marcelo Ebrard afirmó que hay una solicitud de extradición del Gobierno de Estados Unidos contra Ovidio Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. En encuentro con medios de comunicación, señaló que las autoridades de Estados Unidos no se han comunicado hasta el momento por esta detención.

Los Delitos por los que Podría ser Extraditado a EU.

En febrero de 2019, el Gobierno de Estados Unidos presentó cargos por narcotráfico contra dos de los hijos de «El Chapo», quien fue condenado por una corte de Nueva York y condenado por 10 cargos por tráfico de drogas. Los dos hijos señalados por el Gobierno estadounidense son Joaquín y Ovidio, alias «El Ratón».

El Departamento de Justicia los acusó de haberse asociado para enviar cargamento de cocaína, anfetaminas y marihuana a territorio estadounidense, operaciones que como parte del Cártel de Sinaloa, realizaron entre 2018 y al menos 2018.

Ya en 2015, Ovidio, junto con sus medios hermanos Iván y Archivaldo Guzmán fueron incluidos en la lista negra de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), donde están aquellas personas y empresas acusadas de actividades ilícitas, y a quienes se les prohíbe realizar negocios con ciudadanos o compañías estadounidenses.

Según el Departamento del Tesoro, la primera vez que se mencionó a Ovidio como parte del Cartel de Sinaloa fue en 2012.

En 2021, el Departamento de Estado estadounidense ofreció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información relevante que condujera a la captura de cuatro de los hijos del ‘Chapo’: Ovidio, Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Joaquín. Sun