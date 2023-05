Tapachula Abarrotada por Miles de Migrantes, la Frontera Sur Sigue Abierta al Mejor Postor

El Centro de Tapachula está completamente colapsado por la presencia de indocumentados, quienes han fomentado el comercio ambulante, causando pérdidas a los comerciantes establecidos.

*LA FALTA DE VIGILANCIA EN LOS CRUCES FRONTERIZOS, TANTO EN LOS FORMALES COMO INFORMALES, PERMITE QUE TODOS LOS DÍAS INGRESEN CIENTOS DE MIGRANTES SIN NINGUNA OPOSICIÓN.

Tapachula, Chiapas; 09 de Mayo del 2023.- La ineficiencia que ha mostrado el Instituto Nacional de Migración (INM) en los últimos cuatro años y la nula vigilancia en la frontera con Guatemala ha permitido la entrada de miles de indocumentados todos los días a territorio nacional y por eso ahora todo México está abarrotado de migrantes

Roberto Alejandro García Zenteno, representante de los empresarios del Paseo Peatonal en la localidad, dijo en entrevista para rotativo EL ORBE, que el actuar del INM es deficiente, “porque ellos no vigilan y están a la expectativa para ver a quiénes pueden agarrar”.



Consideró que la postura del Gobierno debe ser firme, es decir, si no los va a dejar pasar que los asegure y deporte a sus naciones de origen, y si va hacer lo contrario que el mismo día que lleguen, se investigue si no son delincuentes y les permitan seguir su camino hacia los Estados Unidos, pero no dejarlos varados en la Ciudad, porque ya van varios años con el mismo problema.A la mayoría de esas personas en movilidad los lleva la propia necesidad de buscar mejores alternativas de vida o porque huyen de los altos niveles de inseguridad en sus países de origen, dijo, pero con ellos viajan infiltrados delincuentes que solo han llegado a Chiapas para delinquir y que ampliarán sus centros de operaciones si no los detienen desde ahora,Consideró que algo debe de estar pasando porque desde Costa Rica han abierto de par en par sus fronteras y los éxodos de migrantes están pasando sin restricciones hacia México.Todo eso seguirá pasando en tanto la sociedad misma lo permita y no le exija resultados a su Gobierno, “mientras no existan revueltas o los problemas de inseguridad rebasen la capacidad de todas las autoridades”. EL ORBE / JC