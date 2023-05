EEUU Deporta Más de 11 Mil Migrantes en una Semana

*Se reduce el cruce de migrantes de Guatemala a Chiapas, pero siguen llegando alrededor de mil todos los días.

Tapachula, Chiapas; 19 de Mayo del 2023.- El endurecimiento de las políticas migratorias en los Estados Unidos no ha detenido los intentos de los migrantes para cruzar de manera ilegal desde México. Sin embargo, al concluir el Título 42, ha provocado que en su primera semana se hayan deportado a más de 11 mil indocumentados a sus países de origen.

De acuerdo a cifras oficiales preliminares, entre los que han sido repatriados en estos primeros días en que concluyó esa medida «flexible» que se tomó por la presencia del mortal virus del Covid-19 y que ahora criminaliza la entrada ilegal a esa nación, hay personas de al menos 30 países.

En ese grupo se incluyen a poco más de mil que el gobierno de las barras y las estrellas devolvió a México, aún cuando son ciudadanos de países como Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua, quienes ahora tendrán que esperar al menos cinco años para volverlo a intentar, ya que lo contrario podrían ir a prisión.

Al igual que ocurría en Tapachula con la solicitud de citas para ser atendido en el Instituto Nacional de Migración (INM) y en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), también en el norte se hace algo similar con los migrantes -incluidos mexicanos- para aspirar a ser escuchados.



Sin embargo, y a pesar de las nuevas restricciones, las autoridades de los Estados Unidos dejaron en claro que no tienen contemplado aumentar el número de citas durante el día hábil, que por lo pronto continúan en mil. Es decir, algunos tendrán que esperar más de un año en su deseo de solicitar asilo en aquel país.Este mismo viernes, funcionarios federales de EEUU dejaron en claro que sus fronteras siguen restringidas y que desde hace una semana ya se están aplicando sanciones más severas a quienes se atreven a cruzar la franja limítrofe de forma irregular.La sola amenaza ha provocado que el ingreso ilegal en esa región se haya reducido en este mismo periodo un 75 por ciento de lo que venía ocurriendo.Mientras eso ocurre en el norte, tampoco las medidas adoptadas en Guatemala han logrado erradicar con el tránsito de migrantes de infinidad de nacionalidades, aunque ha disminuido.Se calcula que cada día llegaban de entre 3 y 5 mil migrantes a Tapachula, y que ahora esa cifra se ha reducido a unos mil, con tendencia a la baja.La idea ahora es quedarse a vivir en Chiapas o buscar la manera de ubicarse en alguna otra entidad, donde los extranjeros puedan gozar de unos de los programas de apoyo económico que les otorga el Gobierno Federal, empleos, servicios médicos gratuitos, vivienda, educación, entre otros.Miles de ellos ya lo han logrado en sectores como el de la construcción, herrería, mecánica, proceso de alimentos, hotelería, servidumbre, y lugares con giros ojos, donde perciben sueldos más bajos que los mexicanos y no gozan de prestaciones,También presuntamente siguen pasando muchos de ellos de forma «legal», es decir, a través de una lisia logran obtener su Tarjeta de Visitante Regional (TVR) para un plazo no mayor a los seis meses o una permanente. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello