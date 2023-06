Por Lentitud de la Obra de Remodelación en el Parque “Miguel Hidalgo”, Comerciantes Recienten Bajas Ventas

El cierre y cambio de sentido de varias calles también ha generado confusión y un grave caos vial para quienes tienen que transitar en el primer cuadro de la ciudad.

*EMPRESARIOS DEL CENTRO DE LA CIUDAD MANIFIESTAN QUE NO LES INFORMARON CUÁNTO DURARÁ LA OBRA, LO CUAL GENERA INCERTIDUMBRE ANTE LA CRISIS ECONÓMICA QUE SE VIVE.

Tapachula, Chiapas; 21 de junio del 2023.- Debido a la lentitud de los trabajos de remodelación del parque central “Miguel Hidalgo”, todos los comerciantes que están alrededor de esa área, están sufriendo las consecuencias con bajas ventas en sus negocios.

En entrevista concedida al rotativo EL ORBE, así lo manifestó, Roberto Alejandro García Zenteno, representante de los empresarios del Sendero Peatonal, quien aseguró que las quejas de las bajas ventas son de quienes están en la 6ª., 8ª. y 10ª Norte.

Añadió que no se informó masivamente a todos los sectores de la población sobre esa obra, razón por la cual no se sabe ni siquiera cuando va a ser concluida. Aquí, dijo, lo único que se ve es que todo es lento por parte de los constructores y no hay para cuando vaya a quedar.



Mientras tanto, comentó, los comerciantes establecidos alrededor del parque ya resienten las bajas ventas debido a que no hay espacios para el estacionamiento de vehículos y, no se puede cruzar de un lugar a otro debido a que todo está cercado.Añadió que la afectación mayor es porque debido a la remodelación, muchos turistas de Guatemala han dejado de llegar a Tapachula, ya que el centro de la ciudad no les interesa de momento debido a que es un caos el tránsito de vehículos por causa de esa obra.Asimismo, que ahora que la ciudad está más limpia porque ya hay pocos migrantes la población de todos modos ha dejado de llagar a consumir a los comercios de la zona.Por otra parte, manifestaron que el Ayuntamiento Municipal no ha hecho algo por acelerar los trabajos, y ahora hay que agregar que se cerraron las calles aledañas al parque central, mientras que otras fueron cambiadas de sentido, lo cual ha generado problemas de congestionamiento en el primer cuadro de la ciudad, sobre todo por la circulación de colectivas, otro de los temas pendientes, ya que no han sido reubicadas las bases de las diversas rutas. EL ORBE / Nelson Bautista