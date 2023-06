Padres de Familia de la Preparatoria No. 4 Bloquean la Carretera a la Ruta del Café

*Exigen a Directivos Aclarar el Destino de 1.5 Mdp.

Tapachula, Chiapas; 25 de Junio del 2023.- Padres de familia de la Escuela Preparatoria No. 4, de esta Ciudad, siguen siendo ignorados por los funcionarios de la Secretaría de Educación en el Estado, en virtud de que no les responden sobre el destino de más de un millón y medio de Pesos que serviría para el equipamiento de un centro de cómputo y la construcción de una cocina, pero no aparecen.

Precisamente para protestar por ese presunto desfalco, hubo una manifestación en la carretera que conduce a la comunidad de Nueva Alemania, justo a la altura del Parque del Café, donde los inconformes, por el presidente del Comité, Exal Barrios Acosta, exigieron una aclaración sobre este penoso asunto, en el que se cree pudieran haber involucrados servidores públicos.

En entrevista con rotativo EL ORBE, aseguró que puede haber corrupción en esa dependencia, pues de otra manera no se explican el por qué las autoridades no actúan, salvo que quieran proteger al Director de la escuela, de quien piden sea cesado de su cargo.



Hace unos meses, explicó, la Secretaría de Educación otorgó un millón 600 mil Pesos al Director de la escuela, pero que a la fecha no ha habido nada del centro de cómputo ni la construcción de la cocina, por lo que tienen dudas sobre el destino de ese dinero.Hubo una reunión de los mentores para establecer todo lo relacionado a las nuevas inscripciones y el corte de caja, expresó, pero que el Director de la institución ni siquiera se dignó en abrir la escuela para que los papás pudieran sesionar y acordar todo lo relativo a ese rubro.Agregó que el Comité no quiere dinero -como pudiera pensarse-, “lo que se exige es el equipamiento del centro de cómputo y el taller de cocina, porque sabemos perfectamente que eso es parte del desarrollo de nuestros hijos en cuanto a conocimientos”.Asimismo, que, de acuerdo al decir del Comité, van a insistir, y si la Secretaría no les resuelve nada, entonces ya tienen programadas otras acciones más drásticas hasta que les cumplan sus demandas y les demuestren dónde está ese millonario recurso.Por si fuera poco, las instalaciones de la preparatoria requieren de mejoras, porque están actualmente en malas condiciones, señaló. EL ORBE / Nelson Bautista