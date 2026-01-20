Habitantes de la Frontera Sur Temen el Arribo de Maras Salvatruchas por Operativos en Guatemala

Ante el Estado de Emergencia Decretado en Guatemala, Podría Presentarse el “Efecto Cucaracha” de Pandilleros Huyendo a México

——-

Se Busca que la Violencia Generada por la Mara no se Extienda a Chiapas

——-

Urge que se Vigile que en los Flujos Migratorios no se Infiltren Criminales Peligrosos

*SOLICITAN QUE AUTORIDADES DE LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO REFUERCEN LA SEGURIDAD EN LOS PUNTOS FRONTERIZOS Y PASOS INFORMALES, PARA EVITAR QUE INGRESEN A MÉXICO.

Suchiate, Chiapas; 19 de Enero de 2026.- Habitantes de los municipios fronterizos de Chiapas que colindan con Guatemala, manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que integrantes de pandillas maras ingresen a territorio mexicano, como consecuencia de los operativos de seguridad implementados por las autoridades del vecino país.



1 de 5

Pobladores de la región señalaron que la reciente escalada de violencia en Guatemala, donde hasta este lunes se reportaba el asesinato de nueve agentes de la Policía Nacional Civil, ha encendido las alertas entre la población fronteriza. Temen que el endurecimiento de las acciones contra las pandillas provoque un desplazamiento de estos grupos criminales hacia México, fenómeno conocido como “efecto cucaracha”.Sóstenes “N”, habitante de Suchiate, expresó que existe una creciente inquietud entre los pobladores, ya que la extensa frontera entre México y Guatemala, con cientos de kilómetros de difícil vigilancia, permite el cruce constante de personas sin mayores controles. Advirtió que, entre los flujos migratorios irregulares, podrían infiltrarse delincuentes vinculados a estas estructuras criminales.Ante este escenario, los habitantes solicitaron a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno la implementación de acciones extraordinarias de seguridad, con mayor presencia de fuerzas federales y estatales en los puntos estratégicos de la frontera sur.Recordaron que países centroamericanos como El Salvador y Honduras han reforzado la vigilancia en sus fronteras para impedir el ingreso de pandilleros, por lo que consideraron necesario que México adopte medidas similares.Finalmente, subrayaron que la situación que atraviesa Guatemala es compleja, ya que las pandillas maras operan de manera transnacional, lo que obliga a una mayor coordinación regional para prevenir que la violencia se extienda a territorio mexicano. EL ORBE/ Mesa de Redacción