Problemática del Basurero Está Siendo Atendida con Mucha Responsabilidad: Empresarios

Tapachula, Chiapas; 19 de Enero del 2026.- Ante la emergencia generada por el incendio en el basurero municipal, empresarios del centro de la Ciudad manifestaron su respaldo y solidaridad con el Gobierno Municipal, reconociendo que se trata de una problemática compleja que requiere unidad, comprensión y trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanía.
Demetrio Campuzano, presidente de los Empresarios Miguel Hidalgo Asociación Civil, señaló que, pese a la gravedad de la situación, uno de los aspectos positivos ha sido la unificación de dependencias, corporaciones de seguridad, asociaciones civiles y sectores sociales que hoy trabajan de manera coordinada para enfrentar la contingencia.

Destacó la participación de la Policía Municipal, el Ejército Mexicano mediante el Plan DN-III y diversas agrupaciones ciudadanas.
Explicó que la suspensión del servicio normal de recolección de basura se debe a que los camiones de gran capacidad no pueden ingresar al basurero, ya que el fuego continúa activo y poner en riesgo las tolvas sería catastrófico. Por ello, las labores actuales se realizan de forma limitada, con vehículos pequeños y traslados manuales, lo que representa un esfuerzo extraordinario.
Campuzano hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse con responsabilidad, entendiendo que se trata de un problema general que afecta a todos. Subrayó que Tapachula solo podrá salir adelante mediante el trabajo en equipo, dejando de lado la crítica destructiva y fortaleciendo a las instituciones locales.
Asimismo, reconoció avances en materia de seguridad, destacando la coordinación entre Estado y Municipio, así como el trabajo del comisario Alejandro Yush, cuya experiencia ha contribuido a la disminución de los índices delictivos en el centro de la Ciudad. Señaló que la convocatoria para integrar nuevos elementos policiacos con vocación de servicio es una acción positiva que fortalece al municipio.
Finalmente, recordó que Tapachula depende de la actividad agrícola, comercial y portuaria, por lo que cualquier crisis impacta de manera generalizada. “Hoy es el tema de la basura, mañana puede ser otro. La solución está en la unidad y la corresponsabilidad”, concluyó, reiterando que este problema se resolverá con la participación de todos. EL ORBE/ Mesa de Redacción

