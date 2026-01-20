martes, enero 20, 2026
Inaugura Secretaría de la Frontera Sur el Centro Integral de Apoyo Para Migrantes

*Se Promueve la Inclusión, el Bienestar y la Sustentabilidad Social.

Tapachula, Chiapas.- La Secretaría de la Frontera Sur, a través de la Subsecretaría de Movilidad Humana, inauguró el Centro Integral de Apoyo y Sustentabilidad para la Movilidad Humana (CIAS-MH), un espacio comunitario orientado a brindar atención integral a personas en contexto de movilidad humana y a la comunidad de acogida, mediante un modelo que promueve la inclusión, el bienestar y la sustentabilidad social.
El CIAS-MH tiene como objetivo articular servicios legales, psicológicos, médicos, educativos y sustentables, con un enfoque de derechos humanos, género e interculturalidad. Entre los servicios que ofrecerá se encuentran capacitación y vinculación laboral, certificación de competencias, gestión de revalidación de estudios, servicio médico básico, acompañamiento legal y atención psicológica, priorizando la participación activa de la población migrante y local.

Durante el acto inaugural, la titular de la Secretaría de la Frontera Sur, María Amalia Toriello Elorza, destacó que el CIAS-MH funcionará como un espacio comunitario multifuncional con módulos especializados y trabajo coordinado con redes de apoyo, permitiendo una atención integral que responda a las necesidades reales de las personas en movilidad, colocando en el centro el respeto a su dignidad humana.
En su mensaje, el subsecretario de Movilidad Humana, Eduardo Antonio Castillejos, señaló que la apertura de este centro representa un día de esperanza, solidaridad y compromiso, al consolidarse como un lugar de encuentro, superación y resiliencia. Subrayó que la movilidad humana es una realidad compartida que exige empatía y acción coordinada entre gobierno, organismos internacionales y sociedad civil.
El CIAS-MH contará con la presencia y colaboración de organizaciones e instituciones como ADRA, Acnur, OIM, Unicef, Médicos del Mundo, SavetheChildren, Médicos Sin Fronteras e Icatech, fortaleciendo la atención integral a las personas usuarias.
En el marco de la inauguración, se realizó la develación de un mural que simboliza un mensaje de acogida, dignidad y esperanza, integrando elementos del territorio chiapaneco y de los procesos migratorios.
Al evento asistieron autoridades de los tres órdenes de gobierno y representantes diplomáticos, entre ellos el titular de la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, Antonio Hazael Ruiz Ortega; el diputado y presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Sur, Fredy Escobar Sánchez; el presidente municipal de Tuxtla Chico, Julio Enrique Gamboa Altúzar; la cónsul de El Salvador en Tapachula, Ana Irma Rodas; y el cónsul de México en Tecún Umán, José Luis Alvarado, quien asistió en representación de la directora general de Movilidad Humana y Desarrollo de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Fátima Gabriela Ríos.
Con estas acciones, el Gobierno del Estado, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, refrenda su compromiso con una política humanitaria, incluyente y coordinada en favor de las personas en contexto de movilidad humana. Boletín Oficial

