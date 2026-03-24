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Eduardo Ramírez y Jorge Llaven Inauguran Instalaciones de la Fiscalía de Distrito Altos en San Cristóbal

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En San Cristóbal de Las Casas, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar y el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, inauguraron las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Altos y dieron el banderazo de inicio a la construcción de la Fiscalía de Justicia Indígena, en respuesta a una demanda añeja que permitirá mejorar la atención en esta región.
Durante su intervención, el mandatario destacó que el fortalecimiento de las instituciones incide directamente en una mejor aplicación de la ley y en el acceso a la justicia para el pueblo de Chiapas. Asimismo, resaltó que la coordinación entre las Fuerzas Armadas y las instituciones de seguridad y procuración de justicia de los tres órdenes de gobierno, a través de la Mesa de Paz, ha sido fundamental para disminuir la incidencia delictiva y posicionar a la entidad entre las más seguras del país.

Ramírez Aguilar señaló que el gobierno de la Nueva ERA aplica la ley sin distinciones y puntualizó que, en lo que va de su administración se ha procedido legalmente contra elementos de instituciones de seguridad y ministeriales que incumplieron con su deber de respetar y proteger al pueblo. En este sentido, enfatizó que no se dará un paso atrás en la construcción de la paz en Chiapas.
“Tenemos un compromiso claro y genuino con el pueblo. Por ello, cuando se presenta una denuncia, actuamos conforme a derecho; así es como vamos a conducirnos siempre, con cero impunidad, trabajando y reconstruyendo la paz, que es una tarea de todos los días”, expresó.
A su vez, Jorge Luis Llaven Abarca reconoció el apoyo del gobernador, así como los esfuerzos por dignificar la procuración de justicia y fortalecer la presencia institucional. Indicó que, a poco más de un año de gobierno, esta es la cuarta obra inaugurada en favor de la Fiscalía General del Estado, sumándose a las instalaciones en Palenque, Tuxtla Gutiérrez y Motozintla.
“Esto es una realidad gracias a la voluntad política del gobernador Eduardo Ramírez. Luego de 30 años de haber sido creada, la Fiscalía de Distrito Altos tendrá sus propias oficinas; además, con la obra que inició para la Fiscalía de Justicia Indígena, se reforzará el gran proyecto de acercar la justicia a los pueblos indígenas, especialmente a niñas, adolescentes y mujeres, para garantizar sus derechos, su seguridad y tranquilidad”, enfatizó. Boletín Oficial

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